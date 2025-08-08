Кейн с трогателни думи за добрия си приятел Сон

Хари Кейн се изказа ласкаво за бившия си съотборник в Тотнъм Хюн-Мин Сон, описвайки партньорството им като "едно от най-добрите" в историята на Висшата лига след напускането на южнокорееца с рекорден за МЛС трансфер във ФК Лос Анджелис.

"Огромни поздравления за него и за кариерата му в Тотнъм", каза нападателят на Байерн (Мюнхен) Кейн пред медиите след победата на отбора с 4:0 в приятелския мач над бившия му клуб. Двамата играха заедно близо 8 години.

Harry Kane has piled the praise on Heung-Min Son after his Spurs departure, hailing one of the best partnerships in Premier League history 🤝🔥 pic.twitter.com/XvsZeI11DL — Sky Sports Premier League (@SkySportsPL) August 8, 2025

"Преди всичко е страхотен човек. Познавам го наистина добре като приятел и колко скромен и добър човек е. Мисля, че като играч имахме едно от най-добрите партньорства в историята на Висшата лига. Просто имахме връзка на терена, която харесвахме. Това е чудесен начин кариерата му в Тотнъм да приключи, да вдигне трофея миналата година с отбора, а сега е нова глава за него. Той ще отиде в Лос Анджелис и му желая всичко най-добро. Надявам се скоро да се видим", добави англичанинът.

33-годишният южнокорейски национал премина в клуба от Северен Лондон от Байер Леверкузен през 2015 г., като отбеляза 173 гола и направи 101 асистенции в 454 мача и изведе "шпорите" до първи им трофей от 17 години насам, като Тотнъм спечели титлата в турнира Лига Европа през месец май.

Кейн написа емоционално послание за добрия си приятел Сон и в профилите в социалните мрежи.

Sonny Sonny Sonny. What can I say. We shared so many magical moments together on and off the pitch over the years. As a person and a player you deserved all the success you’ve enjoyed. One of the very best people in the game.



It gave me such joy to see you lift a trophy last… pic.twitter.com/cDin2BKa4U — Harry Kane (@HKane) August 8, 2025

„Сони, Сони, Сони. Какво мога да кажа. През годините споделихме толкова много вълшебни моменти заедно на терена и извън него. Като човек и като играч заслужаваш всички успехи, които си постигнал. Един от най-добрите хора в спорта. Бях толкова щастлив да те видя да вдигаш трофея миналия сезон и нямам съмнение, че ще успееш и в следващите си стъпки. До скоро ❤️”, гласи съобщението на англичанина.

Кейн прекара по-голямата част от кариерата си в Тотнъм, след като се присъедини към Академията им на 11-годишна възраст, отбелязвайки рекордните за клуба 280 гола в над 430 срещи във всички турнири. 32-годишният капитан на Англия премина в германския гранд Байерн през август 2023 г.