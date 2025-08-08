Кейн за пропуснатата дузпа срещу Тотнъм: Добре е, че стана в приятелски мач

Голмайсторът на Байерн (Мюнхен) Хари Кейн коментира убедителната победа с 4:0 над Тотнъм в приятелски мач. Англичанинът наказа бившия си отбор, но малко след това пък пропусна дузпа, след като се подхлъзна и прати топката в трибуните. Това бе и първи негов пропуск като футболист на Байерн от бялата точка, макар и в неофициален мач, като той подчерта именно това.

Байерн разпиля Тотнъм с красиви голове, Кейн наказа бившия си отбор и направи нещо рядко срещано за него

„Радвам се, че се случи в приятелски мач. Подхлъзнах се. Като футболист, понякога се случват неща, които не можеш да контролираш“, обясни Кейн.

„Беше наистина добро представяне, доминирахме от начало до край. Днес направихме още една стъпка в правилната посока. Разбира се, за мен беше малко емоционално, предвид дългото време, което прекарах в Тотнъм. Но веднъж щом си на терена, трябва да дадеш най-доброто от себе си за клуба, за който играеш. Чувството да се върнеш в „Алианц“ е страхотно“, добави той.

Harry Kane on his first penalty miss with Bayern: "I'm glad it happened in a friendly game. I slipped. As a footballer, sometimes things happen that you can't control." pic.twitter.com/VMbX0dgFoo — Bayern & Germany (@iMiaSanMia) August 7, 2025

Капитанът на Англия похвали и младоците в отбора Ленарт Карл и Джона Куси-Асаре, които вкараха красиви попадения във вратата на Тотнъм.

„Те се представят много добре на тренировките и ще получат своя шанс. Винаги говорим за необходимостта от състава, за поддържането на едно и също ниво и за това да не се понижава качеството при смени. Това е точно това, което направиха днес (б.ред. – вчера). Страхотно е, че Лени и Куси отбелязаха такива страхотни голове тук, на „Алианц Арена“. Това ще им даде много самочувствие. Може би ще имаме голяма нужда от тях през този сезон, затова трябва да бъдат готови“, каза още Кейн.

Следвай ни:

Снимки: Imago