Зенит разгроми ЦСКА в Москва и стъпи на върха

Зенит постигна впечатляваща победа с 4:1 при гостуването си на ЦСКА (Москва) в централния двубой от 16-ия кръг на руската Премиер лига. Максим Глушенков се отличи с две попадения за възпитаниците на Сергей Семак, които взеха реванш за домакинското си поражение от „армейците“ през първия полусезон.

С успеха Зенит събра 34 точки и оглави временното класиране с две повече от Динамо (Москва), който е с мач по-малко. ЦСКА остава на петата позиция с 26 точки, като вече изостава на 8 от тима от Санкт Петербург.

Гостите поведоха в 20-ата минута, когато алжирският защитник на ЦСКА Рамзи Ази отклони топката в собствената си врата след остро подаване на Луиз Енрике. Пет минути преди почивката Максим Глушенков удвои аванса на Зенит, прехвърляйки елегантно вратаря Максим Бориско.

В 51-вата минута Луис Енрике направи резултата класически. Данил Круговой върна едно попадение за домакините в 73-тата минута, но осем минути по-късно Глушенков оформи крайното 4:1 с втория си гол в срещата.

В друга среща от днешната програма Рубин разгроми Акрон с 3:0 и записа четвърта последователна шампионатна победа. Отборът от Казан събра 24 точки и се доближи само на две от ЦСКА (Москва).

Съботната програма завърши с двубоя между Балтика и Ахмат, спечелен от тима от Калининград с 1:0.

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