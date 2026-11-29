Гатузо е впечатлен от духа на Лацио

Старши треньорът на Лацио Дженаро Гатузо изрази задоволство от силния манталитет на своя тим след ценния успех с 2:1 като гост на Торино. Специалистът обаче подчерта, че очаква с огромен интерес да види как футболистите ще реагират пред препълнените трибуни на „Олимпико“, след като организираните привърженици на клуба обявиха край на своя бойкот.

„Запазваме тактическата си структура във всяка ситуация. Бяхме пределно концентрирани още от първата минута и бяхме наясно, че съперникът ще насища наказателното поле с халфове и ще търси свалени топки. Не изгубихме фокус, а това е сигурен знак за зрялост и устойчив характер. Изключително горд съм. Торино имаше своите моменти да изравни, но ние също създадохме достатъчно положения. Играхме с агресия и решителност, което за мен е най-важното", сподели Гатузо.

„Всичко се свежда до правилната нагласа. В съблекалнята цари вдъхновение и отборът не отстъпва и на сантиметър. Мога единствено да благодаря на момчетата за раздаването. Те играят с удоволствие, а ентусиазмът е най-силното гориво. При такъв подход технически грешки са допустими, но компромис с манталитета не бива да има", изтъкна треньорът на "бианкочелестите".

Лидерът Лацио взе скалпа и на Торино

В следващия домакински двубой феновете се завръщат по местата си, за да посрещнат бившия си наставник Маурицио Сари, който ще изведе Аталанта на „Олимпико“. Мачът се разглежда и като генерална репетиция за дългоочакваното Дерби дела Капитале срещу Рома на 13 декември, което вече се очертава като директен спор за челните позиции.

„Трябва да се научим да играем пред 50 000 зрители, тъй като все още не сме го преживели през този сезон. Любопитен съм как ще реагираме на тази атмосфера. През последните два месеца постоянно ме питат за дербито, макар че не съм свикнал с подобно непрестанно говорене. Да, това е специален сблъсък, но наградата все пак е само три точки, никой не дава бонус. Мечтаех за пълен стадион още от първия си ден тук. Благодарен съм на привържениците и винаги съм повтарял на играчите, че основната ни цел е да върнем публиката по трибуните", каза още Гатузо.

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Снимки: Imago