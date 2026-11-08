Краснодар се събуди и повали ЦСКА (Москва)

Краснодар сложи край на продължителната си серия без победа в руската Премиер лига, след като надигра ЦСКА (Москва) с 4:2 в най-интригуващия двубой от 14-тия кръг. Домакините предложиха истинско голово шоу на „Озон Арена“, а големият герой беше колумбийският нападател Джон Кордоба, който се отличи с две попадения.

Отборът на Мурад Мусаев поведе още в 16-ата минута, когато Кордоба засече с едно докосване подаване от десния фланг. Московчани възстановиха равенството в 35-ата минута чрез Матвей Кисляк, но само пет минути по-късно Жоао Батчи отново даде аванс на Краснодар. Второто попадение на домакините предизвика намесата на ВАР заради съмнения за игра с ръка на Кордоба при изграждането на атаката. Главният съдия Сергей Карасьов обаче прегледа ситуацията и потвърди първоначалното си решение да зачете гола.

След почивката двата отбора продължиха да играят открит футбол, като ЦСКА опита да върне интригата, но пропусна своите възможности. В 74-тата минута Даниил Уткин се възползва от ситуация в наказателното поле и покачи на 3:1, а осем минути по-късно Кордоба оформи своя дубъл с красив удар с глава след ново подаване на Кристиан. В добавеното време Кирил Глебов намали на 2:4, но попадението му имаше единствено значение за крайния резултат.

Победата беше особено важна за „биковете“, които прекъснаха серията си от седем поредни шампионатни срещи без успех. Краснодар събра 26 точки и се изкачи на третото място, изпреварвайки по допълнителни показатели ЦСКА, който има същия актив.

В друг двубой от съботната програма Динамо (Москва) постигна победа с 2:1 при гостуването си на Факел (Воронеж). Столичани прибавиха ценни три точки към актива си, докато домакините продължиха трудната си кампания и са в дъното на класирането.

Ахмат също се поздрави с успех, след като надделя с минималното 1:0 над Родина в Грозни.

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