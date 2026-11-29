ПСВ се съвзе след тежкото поражение в Мадрид

ПСВ Айндховен се реваншира пред привържениците си за тежката загуба с 1:5 от Реал Мадрид в Шампионска лига. Отборът на Петер Бош разгроми с 4:0 Го Ахед Ийгълс на "Филипс Стейдиъм" в двубой от 14-ия кръг на Ередивизи.

Шампионите оглавяват класирането с 32 точки и увеличиха на 4 аванса си пред Аякс, на който днес предстои гостуване на Фейенорд в голямото дерби на нидерландския футбол.

Филип Костич откри резултата в 30-ата минута с прецизен удар, а шест минути по-късно Рубен ван Бомел удвои преднината на домакините след асистенция на Свен Майнанс.



В 82-рата минута Ван Бомел отбеляза втория си гол в срещата, а в 90-ата французинът Килиан Силдилиа оформи крайното 4:0 с удар с глава.

Екселсиор надви Телстар с 1:0 благодарение на попадение на Аймен Слити в 79-ата минута. Тимът от Ротердам записа втора поредна победа след изненадващия си успех над Фейенорд с 3:2 и се изкачи на 10-о място със 17 точки.

Камбуур и Спарта (Ротердам) завършиха 2:2. Домакините на два пъти повеждаха, но гостите възстановяваха равенството чрез Милан Зьоневелд и Жоел Идехо. Камбуур е 8-и в класирането, а Спарта заема 14-ата позиция.

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Снимки: Imago