Зенит обърна Локо (Москва), драматична загуба за отбора на Ценов

Зенит победи с 2:1 гостуващия Локомотив (Москва) и излезе на 4-то място в класирането на руското първенство. Отборът на Сергей Семак се озова в ролята на догонващ след попадението на Александър Руденко в 18-ата минута, но с голове на Кевин Андраде (47') и Луиз Енрике (70') стигна до трите точки.

С успеха Зенит се реваншира на феновете си за поражението от ЦСКА (Москва) преди седмица, а Локомотив продължава да записва неубедителни резултати и се намира в зоната на изпадащите.

Емил Ценов и неговият Оренбург претърпяха драматична загуба от Динамо (Москва). Българинът игра като ляв бек и се представи на добро ниво, а тимът му отстъпи с 0:1 след гол на Виктор Окишор в 90-ата минута. В добавеното време двама футболисти на Оренбург получиха червени картони.

За Оренбург това беше седми пореден шампионатен мач без победа. Тимът заема 10-а позиция в подреждането с 8 точки, а Динамо вече е на 2-ро място преди изиграването на всички двубои от кръга.

В ранния двубой днес Факел (Воронеж) и Балтика направиха равенство 2:2. Домакините водеха с 2:0, но гостите стигнаха до точката с попадение от дузпа в добавеното време.

ЦСКА (Москва) не можа да победи гостуващия Рубин - 1:1. Иван Обляков даде преднина на "армейците" в 6-ата минута, но в 16-ата Матеуш Рейш беше изгонен. Точката на гостите от Казан донесе Андерсон Аройо в 58-ата минута. По този начин ЦСКА остана на трета позиция, на 3 точки зад лидера Краснодар.

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