Два червени картона смениха Оренбург в Самара

Българският национал Емил Ценов записа пълни 90 минути при загубата на Оренбург с 0:2 като гост на Криля Советов в среща от 14-тия кръг на руската Премиер лига.

Домакините поведоха още в 4-тата минута чрез Амар Рахманович, който се възползва от подаване на Никита Салтиков. След колебливо начало Оренбург постепенно изравни играта и създаде няколко добри положения преди почивката. Най-близо до изравняване беше Джон Паласиос, който уцели напречната греда с глава след статично положение.

През второто полувреме ситуацията за гостите се усложни сериозно. В 51-вата минута капитанът Алексей Татаев получи втори жълт картон, а само 11 минути по-късно и Паласиос беше изгонен за второ официално предупреждение.

Останал с девет души, Оренбург допусна второ попадение в 70-ата минута, когато Казбек Мукаилов се разписа при добавка след намеса на вратаря Богдан Овсянников.

Ценов остана на терена до последния съдийски сигнал, като отново действаше в ролята на ляв бек. Поражението сложи край на серията на Оренбург от седем поредни мача без загуба във всички турнири. Тимът е в средата на таблицата с актив от 17 точки.

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