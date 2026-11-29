Луис Енрике похвали голмайсторите, но посочи и какво не му е харесало в представянето на ПСЖ

Старши треньорът на Пари Сен Жермен Луис Енрике остана доволен от победата с 2:0 над Лориан в двубоя от 12-ия кръг на Лига 1, но отправи критики към футболистите си за представянето им в заключителните минути. Парижани записаха девети пореден шампионатен успех и увеличиха на 6 точки преднината си пред втория Париж ФК.

"Знаехме колко труден ще бъде този мач и той беше такъв до последната минута. Дубоят беше много по-добър, отколкото предполагах. Много е важно за нас да продължаваме да печелим", коментира Луис Енрике пред клубната телевизия.

На последвалата пресконференция испанецът не скри недоволството си от поведението на своите възпитаници в края на срещата, когато те допуснаха индивидуални грешки и загубиха концентрация.

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"Трябва да играем така, както искаме, независимо от резултата. Ще работим върху това", категоричен беше треньорът.

"Усман Дембеле е футболист, който нарушава баланса на съперника, и съм много доволен и удовлетворен от видяното", заяви специалистът.

Наставникът похвали и белгиеца Мика Годс, който според него е придобил повече увереност след почивката и е бил сред най-добрите футболисти на ПСЖ през второто полувреме.

Испанецът не спести суперлативите си и за 20-годишния Сени Маюлу, който откри резултата срещу Лориен.

"Сени Маюлу лети!", възкликна Луис Енрике, отличавайки прогреса, манталитета и способността на младия футболист да стреля и с двата крака.



Специалистът поздрави и Уарен Заир-Емери, който записа своя мач номер 200 с екипа на парижани. Треньорът определи полузащитника като изключително важен за отбора и подчерта, че очаква още повече от него заради впечатляващите му технически и физически качества.

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Снимки: Imago