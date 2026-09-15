Ещрела Амадора направи зрелищно 3:3, но без Чернев

Ещрела Амадора продължава без загуба от началото на сезона в Лига Португал. Снощи тимът направи 3:3 при гостуването си на Рио Аве и заема 6-о място в класирането.



Българският защитник Атанас Чернев не беше в групата на Ещрела Амадора. Той още няма нито едина минута в официален мач за отбора си, след като се завърна от наема в Кайзерслаутерн.

Румънецът Янис Стойка даде преднина на гостите в 21-вата минута, но в края на полувремето Франсиско Петрасо изравни. Ейбрахам Маркъс вкара втори гол за Ещрела (53'), но много бързо Роланд Галчик се разписа за 2:2.

Отново Ейбрахам Маркъс беше точен в 62-рата минути и доближи гостите до трите точки, но Рио Аве показа характер и се добра до равенството с попадение на Ялен Блеса от дузпа в 78-ата минута.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google