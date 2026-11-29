Инфантино награди героите на вечерта в Копа Либертадорес

Президентът на Световната футболна централа Джани Инфантино уважи най-важното събитие за годината в южноамериканси клубен футбол.

Палмейрас пренаписа историята! Копа Либертадорес има нов властелин

Шефът на ФИФА изгледа финала в тазгодишното издание на Копа Либертадорес, спечелен от Палмейрас с минималното 1:0 срещу Естудиантес, а след края бе част и от церемонията по награждаването.

Той слезе на терена с Алехандро Домингес, президентът на КОНМЕБОЛ и връчи медалите на главните действащи лица, играли на легендарния стадион „Сентенарио“ в столицата на Уругвай - Монтевидео.

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