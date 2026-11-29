Киву: Още сме отборът, който всички искат да победят

След убедителната победа на Интер с 4:0 над Дженоа старши треньорът Кристиан Киву изрази задоволство от представянето на своите футболисти, но отправи ясно предупреждение, че пътят към трофеите не търпи отпускане. Румънският специалист изтъкна, че никой няма да направи подарък на „нерадзурите“, тъй като те продължават да бъдат основният ориентир и най-желаният скалп за всички съперници на Апенините.

„Подходихме правилно към двубоя и показахме нужната агресия, знаейки отлично колко силно играе Дженоа преди почивката в последните си мачове. Съперникът опита да ни затрудни и успя с онези две чисти положения, но нашият вратар се намеси брилянтно. След това наложихме нашия ритъм, поведохме и си осигурихме комфортна преднина още преди края на първото полувреме", заяви Киву.

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„Иван Проведел вече демонстрира класата си срещу Фиорентина и Венеция. Знаем с какъв потенциал разполагат нашите вратари и сме наясно колко сурови могат да бъдат критиците за дребни неточности. Имаме трима безупречни професионалисти – включвам тук и Ди Дженаро, – способни да се справят с напрежението под рамката на Интер. Атмосферата между тях е отлична", подчерта наставникът на "нерадзурите".

„Трябва да затвърдим силните си страни и да заличаваме слабостите. Необходими са правилно отношение, здрав труд и постоянна концентрация, защото никой няма да ни даде нищо даром. Ние оставаме отборът за побеждаване и трябва да знаем как да реагираме в трудните моменти. Този състав има глад за успехи и иска да повтори силния си предишен сезон", категоричен беше румънският специалист.

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Снимки: Imago