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Отборът на Филип Кръстев прекъсна серията от загуби

  • 19 окт 2026 | 04:08
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Отборът на Филип Кръстев прекъсна серията от загуби

Цволе записа втора победа от началото на сезона в Ередивизи. Отборът на контузения български национал Филип Кръстев разгроми с 4:1 Го Ахед Ийгълс и се измъкна от зоната на изпадащите, изпреварвайки Телстар и Ден Хааг.

До почивката двубоят не се развиваше по плановете на домакините. Го Ахед Ийълс откри с гол на Стефан Инги Сигурдарсон в 18-ата минута и не позволи на Цволе да изравни до началото на втората част, когато се разписа Сидни ван Хойдонк. Десетина минути по-късно Тийс Оостинг вкара втори гол във вратата на Киетил Хауг, а отново той направи резултата 3:1. Точка на спора сложи резервата Коен Костонс в 89-ата минута.

Няколко дни след равенството срещу Левски в Лига Европа НЕК Неймеген направи 2:2 у дома срещу Фортуна (Ситард). НЕК се добра до точката с гол в края на мача, дело на Вилум Вилумсон, и е 12-ти в подреждането.

Аякс разгроми с 5:2 като гост Грьоннген и вече е на 4-то място. Зад гранда от Амстердам остана Твенте, който се препъна на собствен терен срещу Утрехт - 1:2. АЗ Алкмаар стигна само до 2:2 при визитата си на Камбуур и е на втора позиция, на три точки зад лидера Фейенорд.

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Снимки: Imago

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