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Фейенорд не отстъпи и на ПСВ

  • 25 окт 2026 | 17:45
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Фейенорд не отстъпи и на ПСВ

Отборите на ПСВ Айндховен и Фейенорд завършиха наравно 1:1 на стадион „Филипс“ в големия сблъсък от 10-ия кръг на Ередивизи. Така ротердамци продължават да бъдат непобедени в първенството през този сезон.

Двата нидерландски гранда оправдаха очакванията за динамичен двубой, пропускайки редица големи положения за гол. Все пак домакините успяха да открият резултата в 21-вата минута, когато Гуус Тил се разписа от воле след асистенция на Лутшарел Хеертруйда.

Гостите възстановиха равенството в 54-тата минута. Тогава Анис Хадж Муса получи топкато от Лучано Валенте, нахлу в наказателното поле и беше точен с хубав шут.

В 73-тата минута Хеертруйда реши, че е вкарал победен гол за „филипсите“, но веднага беше вдигнат флаг за засада на асистиралия му Иван Перишич.

Въпреки че победната серия от пет шампионатни срещи на Фейенорд беше прекъсната, тимът остава лидер в класирането със своите 24 точки. ПСВ е на втората позиция с 20 пункта, колкото има и третият АЗ Алкмаар преди да е изиграл мача си от кръга. Зад тях дебне четвъртият Аякс, който е с 18 точки и също все още не е играл през този уикенд.

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Снимки: Gettyimages

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