Фейенорд не отстъпи и на ПСВ

Отборите на ПСВ Айндховен и Фейенорд завършиха наравно 1:1 на стадион „Филипс“ в големия сблъсък от 10-ия кръг на Ередивизи. Така ротердамци продължават да бъдат непобедени в първенството през този сезон.

Двата нидерландски гранда оправдаха очакванията за динамичен двубой, пропускайки редица големи положения за гол. Все пак домакините успяха да открият резултата в 21-вата минута, когато Гуус Тил се разписа от воле след асистенция на Лутшарел Хеертруйда.

Guus Til knalt knap raak voor PSV! 🔛 #psvfey https://t.co/FBYMqBpUBK — ESPN NL (@ESPNnl) October 25, 2026

Гостите възстановиха равенството в 54-тата минута. Тогава Анис Хадж Муса получи топкато от Лучано Валенте, нахлу в наказателното поле и беше точен с хубав шут.

Anis Hadj Moussa laat zijn grote klasse maar weer eens zien 😮‍💨👏 #psvfey https://t.co/cIc5gabF0g — ESPN NL (@ESPNnl) October 25, 2026

В 73-тата минута Хеертруйда реши, че е вкарал победен гол за „филипсите“, но веднага беше вдигнат флаг за засада на асистиралия му Иван Перишич.

Uitgerekend Lutsharel Geertruida scoort tegen Feyenoord... maar Ivan Perisic staat buitenspel 🚩🫢 #psvfey https://t.co/o2pjR9XTjs — ESPN NL (@ESPNnl) October 25, 2026

Въпреки че победната серия от пет шампионатни срещи на Фейенорд беше прекъсната, тимът остава лидер в класирането със своите 24 точки. ПСВ е на втората позиция с 20 пункта, колкото има и третият АЗ Алкмаар преди да е изиграл мача си от кръга. Зад тях дебне четвъртият Аякс, който е с 18 точки и също все още не е играл през този уикенд.

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Снимки: Gettyimages