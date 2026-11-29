Клубната телевизия на Реал Мадрид отново възнегодува от съдийството

Поражението на Реал Мадрид от Алавес отприщи сериозно недоволство в клубната телевизия на мадридчани, която подложи на остра критика съдийството в срещата. Претенциите бяха насочени основно към два ключови епизода с участието на Джуд Белингам. В първия от тях първоначално отсъдената дузпа в полза на Реал завърши с червен картон за английския халф след промяна на решението от ВАР. Вторият спорен момент датираше още от 15-ата минута, когато при изпълнение на ъглов удар Белингам бе задържан за фланелката в наказателното поле, но сигнал от рефера не последва.

От клубния канал подчертаха, че не омаловажават представянето на Алавес, като отчетоха безупречната защита на съперника и максималната му ефективност при единствените два точни удара. Въпреки това бе изтъкнато, че и в двата случая е трябвало да бъде посочена бялата точка, а анализът завърши с иронична препратка към случая Негрейра и „променливите правила на Лига Негрейра“. От студиото поясниха, че загубата не се дължи единствено на арбитрите, но детайлите от двубоя изискват задължително внимание.

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Главният съдия Сото Градо отсъди дузпа в полза на Белингам, който вече имаше жълт картон, но колегата му отговарящ за ВАР Фигероа Васкес го извика на монитора край терена. След преглед на видеозаписа арбитърът отмени решението си и показа втори жълт картон на англичанина за симулация. От телевизията изразиха възмущение, че на рефера е бил показан единствено страничен и далечен кадър, без фронталния ъгъл, на който според тях се вижда контакт. Ситуацията бе съпоставена с дузпата, отсъдена за Ламин Ямал срещу Леванте, с обобщението, че обстоятелствата системно облагодетелстват Барселона.

Журналистите в студиото Хосе Антонио Луке и Алваро де ла Лама наблегнаха на факта, че ограниченият набор от видеоповторения е подвел главния рефер да смени първоначалната си позиция. Санкцията носи незабавни последствия, тъй като Белингам ще пропусне предстоящия сблъсък срещу Реал Сосиедад. В същото време бе разкритикувано и телевизионното излъчване на срещата заради липсата на повторения на задържането в 15-ата минута, определено от студиото като кристално нарушение.

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Недоволството обхвана и цялостното поведение на Сото Градо. Луке припомни, че първият жълт картон на Белингам е показан след реакция срещу системното бавене на времето от вратаря Сивера, което не е срещнало никаква съдийска санкция. От телевизията упрекнаха арбитъра и в пренебрежителен и авторитарен тон спрямо Мбапе, както и в неоправдана демонстрация на строгост, когато прекоси целия терен, за да декорира Жозе Моуриньо след спорната ситуация с Арда Гюлер.

Анализът в ефир завърши с констатацията, че в резултат на напрежението и съдийските грешки Реал Мадрид е загубил три изключително ценни точки.

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Снимки: Gettyimages