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  2. Юпилер Про Лига, Белгия

Шарлероа пропусна да оглави класирането в Белгия

  • 25 окт 2026 | 04:00
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Шарлероа пропусна да оглави класирането в Белгия

Шарлероа пропусна възможността да излезе начело в класирането на белгийската Юпилер Про Лига, след като допусна тежко поражение с 0:3 при гостуването си на Роял Антверп в двубой от 9-ия кръг.

Домакините, които се намираха в продължителна серия без успех в първенството, започнаха вихрено и поведоха още в 8-ата минута. Тибо Сомерс засече подаване на Сем Рендерс и с удар, при който топката се отклони от страничната греда, откри резултата. В 27-ата минута Антверп удвои преднината си. След нарушение срещу Ибрахим Салах съдията посочи бялата точка, а Снайдер Поросо реализира отсъдената дузпа.

Веднага след почивката домакините окончателно решиха изхода на двубоя. Рейн ван Хелден се разписа с глава след центриране от корнер и направи резултата класически. Шарлероа имаше своите възможности да върне интригата, но на два пъти гредите попречиха на гостите да отбележат, а вратарят Таиши Нозава също се отличи с няколко важни намеси.

Така Антверп сложи край на негативната си серия и донесе глътка въздух на наставника Марвин Компер, докато Шарлероа пропиля отлична възможност да заеме първото място.

Най-зрелищният двубой от съботната програма обаче беше този между Вестерло и Беверен, завършил 4:4. Домакините водеха с 3:1, но Беверен изравни, а дълбоко в добавеното време съперниците си размениха по още един гол.

Ла Лувиер постигна категоричен успех с 3:0 срещу Зюлте Варегем. Льовен и Ломел пък завършиха наравно - 2:2.

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Снимки: Imago

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