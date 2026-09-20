Андерлехт се изкачва в класирането

Андерлехт изигра най-добрия си мач от началото на сезона в белгийското първенство и победи с 3:0 гостуващия Варегем. Тауфик Бентайеб даде аванс на гранда от Брюксел малко преди почивката, а другите две попадения отбеляза Мартен Винклер.

С 13 точки Андерлехт вече е 5-и в класирането, но на цели 6 точки зад водача Гент. Варегем пък регистрира второ поредно поражение и остана на 6-а позиция.

Шарлероа надви с 3:2 Серкъл Брюж и изскочи на второ място в таблицата. Две попадения за домакините заби Орелиен Шайдлер, а едно добави Фреди Мбемба.

В другите мачове от съботната програма в Юпилер Про Лига Льовен надви с 2:0 Ла Лувиер, а Ломел и Мехелен направиха 0:0.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google