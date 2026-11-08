Андерлехт спря победната серия на Брюж

Брюж и Андерлехт завършиха 1:1 в голямото дерби от 11-ия кръг на белгийското първенство. Домакините имаха превъзходство през по-голямата част от срещата на стадион „Ян Брейдел“, но не успяха да запазят преднината си. Така серията им от шест поредни шампионатни победи приключи.

Брюж започна по-активно и създаде няколко добри възможности, но вратарят на гостите Колин Кусеманс се отличи с важни намеси, особено срещу Карлос Форбс.

Логичното се случи в 41-вата минута, когато Ханс Ванакен откри резултата с глава след центриране на Чевейо Цава. Белгийският национал отбеляза своя мач №500 в елитното първенство с попадение, за което вина имаше и Кусеманс.

След почивката Брюж продължи да контролира играта, но Андерлехт изравни при една от малкото си възможности. В 58-ата минута Михайло Цветкович се възползва от дълго подаване на Кусеманс, надбяга Брандън Мехеле и преодоля вратаря Ян Зомер.

До края домакините потърсиха победата, но Ванакен пропусна с глава, а резервата Уго Сике уцели гредата.

Равенството сложи край на победната серия на Брюж, който остана вторив класирането с 28 точки. Лидер е Роял Юнион СЖ с 29, а Андерлехт заема петото място с 20 точки.

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