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Джаспър остана на пейката, а Стандард допусна четвърта поредна загуба

  • 25 окт 2026 | 21:29
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Джаспър остана на пейката, а Стандард допусна четвърта поредна загуба

Българският футболист Силвестър Джаспър остана неизползвана резерва при загубата на Стандард (Лиеж) с 1:2 като гост на Генк в двубой от деветия кръг на белгийското първенство. Юния Ито (27′) и Аарон Бибу (77′) отбелязаха за домакините, докато Алтин Зекири (65′) бе точен за гостите. Това бе четвърто поредна поражение за състава от Лиеж в първенството.

Джаспър продължава да получава малко игрово време след летния си трансфер в Стандард, като до момента има едва два мача в белгийското първенство, в които е записал общо 30 минути.

Генк поведе в 27-ата минута, когато след корнер вратарят Матийо Еполо не успя да изчисти добре топката и Ито се възползва, за да открие резултата. Само шест минути по-късно стражът на Стандард получи директен червен картон за игра с ръка извън наказателното поле.

Въпреки численото си изоставане гостите изравниха в 65-ата минута, когато Зекири се разписа с глава след подаване на Ибе Хаутекит. В 77-ата минута обаче Аарон Бибу се възползва от грешка на Денис Айенса и отново изведе Генк напред.

В добавеното време и домакините останаха с десет души, след като Даан Хейманс бе изгонен с директен червен картон за грубо нарушение срещу Аднан Абид.

С победата Генк събра 15 точки и се изкачи на шестото място в класирането. Стандард продължава да пропада в класирането и вече е 9-и с 11 точки.

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