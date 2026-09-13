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  3. Митов продължава да чака дебюта си за Санкт Паули

Митов продължава да чака дебюта си за Санкт Паули

  • 13 сеп 2026 | 03:26
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Митов продължава да чака дебюта си за Санкт Паули

Димитър Митов остана на пейката за Санкт Паули при победата с 1:0 над Волфсбург. Бългаският национал още не е дебютирал за германския тим след трансфера си от Абърдийн.

Сблъсъкът между двата отбора, които през миналия сезона бяха част от Бундеслигата, премина равностойно. Домакините обаче се възползваха от едно от малкото си чисти положения и стигнаха до трите точки. Победното попадение за "пиратите" вкара Жоел Фуджита в 88-ата минута.

Победата беше първа за Санкт Паули през сезона. Отборът от Хамбург се придвижи до 8-ото място в класирането с 6 точки, а Волфсбург е 5-и с 8 пункта.

Бохум и Гройтер Фюрт завършиха наравно - 1:1, Магдебург разгроми с 3:0 Кайзерслаутерн, а Айнтрахт (Брауншвайг) и Динамо (Дрезден) направиха 2:2 в останалите двубои от съботната програма на Втора Бундеслига.

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Снимки: Imago

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