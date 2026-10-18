Димитър Митов продължава да търка пейката в Санкт Паули

Димитър Митов остана резерва за Санкт Паули в пореден мач. Българинът още чака дебюта си във Втора Бундеслига, а тимът му направи 1:1 като гост на Санкт Паули и заема 7-о място в класирането.

Санкт Паули беше в серия от 4 поредни мача без загуба и затвърди възхода си в Долна Саксония. В 9-ата минута гол на Хюсеин Шакрун от Хановер беше отменен заради засада. В самия край на полувремето Луис Опи намери Абдули Сисей и откри в полза на гостите от Хамбург.

През втората част домакините изравниха много бързо с точен изстрел на Шакрун, а до края и двата тима пропуснаха по няколко шанса да грабнат трите точки.

Санкт Паули вече има 11 точки, а убедителен лидер с 22 пункта е Херта (Берлин). Хановер 96 се намира на 12-та позиция с 8 точки.

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Снимки: Imago