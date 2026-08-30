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В Санкт Паули пак не дадоха шанс на Димитър Митов и отново загубиха

  • 30 авг 2026 | 16:38
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В Санкт Паули пак не дадоха шанс на Димитър Митов и отново загубиха

Димитър Митов продължава да търка пейката на новия си тим Санкт Паули, след като остана резерва и в третия мач на отбора след трансфера си. Този път българският вратар изгледа отстрани домакинската загуба с 1:2 от Кайзерслаутерн в среща от третия кръг на Втора Бундеслига.

Митов пристигна в клуба от Хамбург това лято от Абърдийн срещу 400 000 евро, но засега все още не е получил шанс да играе. Той даже изобщо няма игрови минути това лято, след като и в шотландския отбор не пазеше.

Този следобед домакините се оказаха губещи с 0:2 след попадения на Ярдъмджъ (29’) и Фиджу-Таземета (46’). После Сисей (56’) намали, но “лаутерите” удържаха преднината си.

След това поражение Санкт Паули остава със само две точки от две ремита. Преди седмица тимът отпадна и от Купата на Германия след поражение с 0:2 от Рот-Вайс (Есен).

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