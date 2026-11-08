Санкт Паули на Димитър Митов претърпя тежко поражение във Втора Бундеслига

Санкт Паули, където играе българският национален вратар Димитър Митов, загуби с 1:4 гостуването си на Магдебург в среща от 11-тия кръг на германската Втора Бундеслига. Българинът остана на резервната скамейка, а под рамката за гостите беше Бен Фол.

Матеуш Жуковски откри резултата в 27-ата минута, а Анселмо Гарсия Макнълти удвои в 48-ата. Ерик Смит върна надеждите на Санкт Паули с попадение в 58-ата минута, но в 82-рата Луис Опи получи директен червен картон. Магдебург се възползва от численото си предимство и оформи крайното 4:1 с голове на Херберт Бокхорн (89') и Роко Шимич (90+1').

С успеха Магдебург събра 20 точки и се изкачи на четвъртото място, само на точка от третия Кайзерслаутерн. Санкт Паули остана 9-и с 12 точки след второто си поредно поражение.

В останалите срещи от неделната програма Бохум победи Карлсруе с 3:2 в драматичен двубой. Гостите водеха с 2:1, но Филип Хофман донесе успеха на домакините с две попадения, второто от които в добавеното време.



Хайденхайм и Хановер 96 завършиха 2:2, след като гостите направиха обрат от 0:1 до 2:1, но Буду Зивзивадзе възстанови равенството в 66-ата минута.

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Снимки: Imago