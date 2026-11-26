Форд се завръща в Льо Ман с прототипа GT41

Американският автомобилен гигант Форд официално обяви името на състезателния си автомобил от клас LMDh, с който ще се завърне в Световния шампионат за издръжливост през 2027 година. Новият прототип ще носи името GT41 и беше представен в празничния за САЩ Ден на благодарността.

Моделът, задвижван от атмосферен V8 двигател, има за цел да възроди славните триумфи на легендарния си предшественик GT40 в надпреварата „24 часа на Льо Ман“. Появата на името GT41 не е случайна – тя отдава почит на историческия модел, спечелил четири поредни победи на френската писта „Сарт“ в периода между 1966 и 1969 година. Докато числото 40 в миналото е обозначавало височината на колата от едва 40 инча, при новия болид 41 инча е разстоянието от земята до най-високата точка на шасито – отвора за входящия въздух.

WOW. Ford Unveils the GT41 Le Mans Hypercar with visionary Zack Snyder directed ad Narrated by 'The Odyssey' star Matt Damon. https://t.co/HRsiS7NSCC — Unbiased Snyder Fan (@ObjectiveZSF) November 26, 2026

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Първоначалното представяне се състоя с камуфлажна визия, а окончателният състезателен дизайн ще бъде разкрит през февруари. Аеродинамичният пакет също все още не е във финалния си вид. Инженерите на концерна продължават изпитанията с различни конфигурации на предните аеродинамични дефлектори. В цветовата палитра се обмислят нюанси на синьото, заимствани от програмата Мустанг GT3 в шампионата за спортни автомобили IMSA.

Самостоятелен подход и пълна интеграция

🚨 BREAKING NEWS: @FordRacing unveils the name of its 2027 Hypercar, the GT41! The American manufacturer has officially revealed its new Hypercar in Detroit as it prepares to enter the top class of the FIA World Endurance Championship next year. #WEC #Ford https://t.co/KGl3C2GkwQ — FIA World Endurance Championship (@FIAWEC) November 26, 2026

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За разлика от част от конкурентите, които разчитат на специализирани компании за създаване на прототипите им, Форд залага на цялостна собствена организация за проекта в LMDh. Централата на програмата е базирана в новия технологичен център на компанията в Мичиган, докато британската компания Venture Engineering в Оксфордшър служи за оперативна база в Европа.

„Не искаме просто да напишем чек и да пожелаем късмет на отбора. Нашата цел е инженерите ни да бъдат напълно ангажирани и отговорни в процеса на проектиране, разработка и състезания. На всеки тест и на всяко състезание Форд Рейсинг ще присъства с реални свои специалисти като част от екипа“, подчерта глобалният директор на Форд Рейсинг Марк Ръшбрук пред motorsport.com.

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Ръшбрук допълни, че процесът по окомплектоване на екипа е почти финализиран и тимът вече провежда тестове едновременно с два болида на пистата.

Meet the GT41. It's no secret that Ford is building a new car to take on the top class of the backbreaking 24 Hours of Le Mans endurance race in 2027. We're pleased to report that after a sneak peek, the car looks good and sounds even better. We also learned its name: GT41. You may also be aware that Ford is building this car on a very tight deadline. Engineering a new race car typically takes a bare minimum of two to three years; Ford is trying to do it 18 months. The 2027 World Endurance Championship (WEC) season, of which the 24 Hours of Le Mans is the crown jewel, does not start in June in France, but in March in Qatar. Ford is fielding a two-car lineup for 2027, and plans to take part in all nine rounds. Though the 2027 WEC season kicks off in Qatar, the real test of Ford's mettle will be that fifth round, held the second weekend of June at the 24 Hours of Le Mans. There the two GT41s will compete for the overall win in the Hypercar class against Alpine, Aston Martin, BMW, Toyota, Ferrari, Genesis, Cadillac, and fellow newcomer McLaren. But as race fans know, the real competition isn't the other cars on the grid, or the other teams in the tiny garages: It's Le Mans itself. ✒️: Grace Jarvis — Hagerty (@Hagerty) November 26, 2026

Ръководителят на програмата в категорията Хиперкар Дан Сейърс също изрази задоволство от напредъка:

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„Представянето на Форд GT41 е важен етап за всички, участващи в проекта. Това е резултат от огромен труд на инженерните, дизайнерските и развойните звена. Нивото на конкуренция в клас Хиперкар е изключително високо и няма кратки пътища към успеха. Изградихме стабилна основа и събрахме правилните хора, но ни предстои още много работа до първия старт.“

Прототипът GT41 вече натрупа значителен километраж на европейска земя. След първоначалните изпитания на пистата „Пол Рикар“ през август, екипът проведе тестови сесии на „Портимао“, „Силвърстоун“ и „Монца“, които завършиха с 30-часов маратон за издръжливост на испанското трасе „Моторланд Арагон“. През декември 2026 г. и януари 2027 г. подготовката ще продължи на територията на САЩ.

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За изпълнителния председател на борда на Форд – Уилям Клей Форд-младши, това завръщане на върха в състезанията за издръжливост има дълбок личен заряд:

„Форд е роден на пистата, когато моят прадядо печели първото си и единствено състезание през 1901 година. Но компанията се превърна в легенда през 1966 година, когато постигнахме немислимото и победихме най-добрите в света на Льо Ман. Сега е време да се върнем в най-високия ешелон с Форд GT41 и отново да приемем най-голямото предизвикателство. Това е момент на огромна гордост за мен и моето семейство.“

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С появата на модела GT41 на стартовата решетка на Световния шампионат за издръжливост (WEC) през 2027 г., Форд ще поднови съперничеството си с вечния конкурент Дженерал Мотърс и тяхната марка Кадилак. На пистата американският гигант ще премери сили и с други авторитетни производители като Ферари, действащия световен първенец Тойота, БМВ, луксозния бранд на Хюндай – Дженезис, Астън Мартин, както и с друг нов участник в лицето на Макларън.

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