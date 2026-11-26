Беарман не се е отказал от мечтата си да кара за Ферари

Оливър Беарман призна, че голямата му мечта остава да се състезава за Ферари, като подчерта, че едва ли щеше да стигне до стартовата решетка във Формула 1 без шанса, който италианският тим му предостави в Джеда.

В четвъртък от Хаас потвърдиха официално, че британецът ще остане в тима и през сезон 2027 във Формула 1. Беърман е продукт на академията за млади пилоти на Скудерията, а интересът към италианския отбор остава изключително висок на фона на напрегнатите моменти на пистата между Люис Хамилтън и Шарл Леклер в последните състезания.

Heading into the penultimate round of the season 🙌 The drivers arrive in Qatar! 🤩 #F1 #QatarGP https://t.co/mGTq60oyKd — Formula 1 (@F1) November 26, 2026

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Ако в бъдеще Ферари реши да се раздели с Хамилтън или с Леклер, това би могло да отвори вратата пред младия състезател. Запитан дали е уверен, че някой ден ще кара за италианския тим, Беърман сподели надеждите си:

„Надявам се. Тук съм благодарение на Ферари. Не знам дали щях да бъда на това място днес, ако не бях получил онзи шанс в Джеда. Изключително благодарен съм за възможностите, които ми дадоха, както и за това, че ме качиха в болида, когато бях едва на 18 години. Това беше огромен риск, който се оправда. Те ми помогнаха да стигна и до кокпита на Хаас. Възможностите, които получих, са невероятни, и бих се радвал един ден отново да облека червения състезателен екип. Усетих тръпката, опитах от нея, но мечтата ми остава да се състезавам за Ферари.“

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Отворени врати за бъдещето

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Беърман бе запитан и дали едногодишното удължаване на договора с Хаас е направено с оглед на евентуален трансфер на друго място след 2027 година. Британецът запази дипломатичен тон, подчертавайки, че засега става дума просто за продължение на съвместната работа и че ще следи как ще се развие сезонът, оставайки отворен за различни възможности.

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Шансовете му за бъдещо преминаване във Ферари ще зависят до голяма степен и от представянето му спрямо съотборника му Рафаел Камара през следващата кампания, тъй като бразилският новобранец също е част от младежката програма на Скудерията.

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Снимки: Gettyimages