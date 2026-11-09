Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове

Макларън запълни пилотския си състав за WEC с привличането на млад датчанин

  • 9 ное 2026 | 17:27
  • 414
  • 0
Макларън запълни пилотския си състав за WEC с привличането на млад датчанин

Отборът на Макларън, който ще дебютира във водещия клас на Световния шампионат за издръжливост (WEC) – Hypercar през 2027 година обяви последното попълнение в своя пилотски състав. Това е 23-годишният датски състезател Малте Якобсен, който през беше част от екипа на Пежо до средата на изминалия сезон.

Якобсен ще се присъедини към миналогодишния шампион във Формула 2 Леонардо Форнароли, Алекс Лин, Лорънс Вантоор, Микел Йенсен и Грегоар Соси в Макларън. От Уокинг все още не са обявили как точно шестимата ще бъдат разпределени в двете коли, с които отборът ще се състезава.

„Изключително съм развълнуван, че се присъединявам към отбора. Невероятно е да бъда част от този проект и от марка като Макларън, особено предвид участието ѝ в Световния шампионат за издръжливост (WEC), Формула 1 и Индикар в преследване на Тройната корона.

„Историята на отбора, включително победата в „24-те часа на Льо Ман“ през 1995 година, е наистина забележителна и за мен ще бъде огромна чест да представлявам Макларън на световната сцена. Джеймс, Ричард и Зак са събрали впечатляващ екип от пилоти и специалисти и очаквам с нетърпение да работя с всички тях“, заяви Якобсен.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Моторни спортове

В Ред Бул имали план да наложат отборни заповеди на Макс Верстапен в Бразилия

В Ред Бул имали план да наложат отборни заповеди на Макс Верстапен в Бразилия

  • 9 ное 2026 | 18:25
  • 702
  • 0
В Прамак искат отговори след отпадането на Исан Гевара в Катар

В Прамак искат отговори след отпадането на Исан Гевара в Катар

  • 9 ное 2026 | 17:46
  • 423
  • 0
Шарл Леклер определи болида на Ферари като „пълен кошмар“ на мокра писта

Шарл Леклер определи болида на Ферари като „пълен кошмар“ на мокра писта

  • 9 ное 2026 | 17:42
  • 641
  • 0
Фермин Алдегер за инцидента с Баная: Маневрата ми не беше чак толкова безразсъдна

Фермин Алдегер за инцидента с Баная: Маневрата ми не беше чак толкова безразсъдна

  • 9 ное 2026 | 17:13
  • 566
  • 0
Фаворит ли е Ойт Танак за титлата в Световния рали шампионат през 2027 година?

Фаворит ли е Ойт Танак за титлата в Световния рали шампионат през 2027 година?

  • 9 ное 2026 | 17:09
  • 333
  • 0
Ръсел загуби 90 точки от Верстапен в битката за второто място

Ръсел загуби 90 точки от Верстапен в битката за второто място

  • 9 ное 2026 | 16:43
  • 748
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Черноморец повтори чудото на Ливърпул от Истанбул, меле и 3 червени картона допълниха екшъна в Бургас

Черноморец повтори чудото на Ливърпул от Истанбул, меле и 3 червени картона допълниха екшъна в Бургас

  • 9 ное 2026 | 16:26
  • 17444
  • 17
Божинов: Приятно изненадан съм! При новия треньор сме по-спокойни и необременени

Божинов: Приятно изненадан съм! При новия треньор сме по-спокойни и необременени

  • 9 ное 2026 | 16:52
  • 12065
  • 8
Етър 1:1 Монтана, интересни последни минути

Етър 1:1 Монтана, интересни последни минути

  • 9 ное 2026 | 18:41
  • 3111
  • 2
Любомир Минчев избра 24 състезатели за мача с Дания

Любомир Минчев избра 24 състезатели за мача с Дания

  • 9 ное 2026 | 16:34
  • 2859
  • 2
Левски върви по шампионския си график, ЦСКА е на друга вълна - къде бяха "сини" и "червени" преди година?

Левски върви по шампионския си график, ЦСКА е на друга вълна - къде бяха "сини" и "червени" преди година?

  • 9 ное 2026 | 13:06
  • 13825
  • 60
Анализът на Нико Петров: Левски беше в будна кома

Анализът на Нико Петров: Левски беше в будна кома

  • 9 ное 2026 | 14:24
  • 9276
  • 69