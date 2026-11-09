Макларън запълни пилотския си състав за WEC с привличането на млад датчанин

Отборът на Макларън, който ще дебютира във водещия клас на Световния шампионат за издръжливост (WEC) – Hypercar през 2027 година обяви последното попълнение в своя пилотски състав. Това е 23-годишният датски състезател Малте Якобсен, който през беше част от екипа на Пежо до средата на изминалия сезон.

Completing the McLaren Hypercar Team line-up... introducing Malthe Jakobsen! 🇩🇰 The 23-year-old is one of the most promising drivers of his generation, with the potential to achieve major success at the highest level of sports car racing. He'll drive the McLaren MCL-HY during its @FIAWEC debut next year, as part of a historic moment for the team. Share the papaya love for Malthe in the comments 👇🧡 — McLaren Endurance Racing (@MCLEndurance) November 9, 2026

Якобсен ще се присъедини към миналогодишния шампион във Формула 2 Леонардо Форнароли, Алекс Лин, Лорънс Вантоор, Микел Йенсен и Грегоар Соси в Макларън. От Уокинг все още не са обявили как точно шестимата ще бъдат разпределени в двете коли, с които отборът ще се състезава.

„Изключително съм развълнуван, че се присъединявам към отбора. Невероятно е да бъда част от този проект и от марка като Макларън, особено предвид участието ѝ в Световния шампионат за издръжливост (WEC), Формула 1 и Индикар в преследване на Тройната корона.



„Историята на отбора, включително победата в „24-те часа на Льо Ман“ през 1995 година, е наистина забележителна и за мен ще бъде огромна чест да представлявам Макларън на световната сцена. Джеймс, Ричард и Зак са събрали впечатляващ екип от пилоти и специалисти и очаквам с нетърпение да работя с всички тях“, заяви Якобсен.

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