Макларън запълни пилотския си състав за WEC с привличането на млад датчанин

Отборът на Макларън, който ще дебютира във водещия клас на Световния шампионат за издръжливост (WEC) – Hypercar през 2027 година обяви последното попълнение в своя пилотски състав. Това е 23-годишният датски състезател Малте Якобсен, който през беше част от екипа на Пежо до средата на изминалия сезон.
Якобсен ще се присъедини към миналогодишния шампион във Формула 2 Леонардо Форнароли, Алекс Лин, Лорънс Вантоор, Микел Йенсен и Грегоар Соси в Макларън. От Уокинг все още не са обявили как точно шестимата ще бъдат разпределени в двете коли, с които отборът ще се състезава.
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„Изключително съм развълнуван, че се присъединявам към отбора. Невероятно е да бъда част от този проект и от марка като Макларън, особено предвид участието ѝ в Световния шампионат за издръжливост (WEC), Формула 1 и Индикар в преследване на Тройната корона.
„Историята на отбора, включително победата в „24-те часа на Льо Ман“ през 1995 година, е наистина забележителна и за мен ще бъде огромна чест да представлявам Макларън на световната сцена. Джеймс, Ричард и Зак са събрали впечатляващ екип от пилоти и специалисти и очаквам с нетърпение да работя с всички тях“, заяви Якобсен.