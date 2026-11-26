Шарл Леклер категорично отрече слуховете за клауза за пилот №1 във Ферари

Шарл Леклер отхвърли появилите се спекулации, че настоящият му договор с Ферари му гарантира статут на първи пилот спрямо Люис Хамилтън. Монегаскът бе категоричен, че подобно предимство никога не е било сред неговите изисквания или желания.

Въпросът за договорните му условия бе повдигнат по време на официалната пресконференция на ФИА преди Голямата награда на Катар след поредния му сблъсък на пистата с Хамилтън в Лас Вегас. Льоклер сподели, че по принцип пази конфиденциалност относно личните си контракти, но в този случай е счел за необходимо да внесе яснота.

Shin Lim baffles Lewis and Charles with his mind reading powers 😅🪄 Watch the full video on our YouTube channel 📺 #F1 #LasVegasGP — Formula 1 (@F1) November 26, 2026

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„Обикновено никога не разкривам детайли от договорите си, но смятам, че по тази тема е важно да се говори. В договора ми няма абсолютно никаква клауза, която да твърди подобно нещо. Това никога не ме е интересувало и никога не съм го искал лично“, заяви Льоклер.

Пилотът допълни, че най-неприятното от създалата се ситуация са били съмненията относно неговата отдаденост към италианския тим.

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„Единственото, което не ми харесва, е хората да поставят под въпрос моята лоялност и любовта ми към отбора. Ще направя абсолютно всичко възможно, за да върна Ферари на върха“, подчерта състезателят.

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Льоклер се съгласи с позицията на шефа на тима Фред Васьор, който определи съприкосновението в Лас Вегас като „неприемливо“, и за пореден път подчерта, че поема пълна отговорност за случилото се.

„Напълно вярно е, че това е недопустимо. Като отбор не можем да си позволим инциденти между съотборници и мисля, че това е ясно за абсолютно всички. За конкретния случай в Лас Вегас, както вече казах, поех отговорност. Съществува напрежение, което просто трябва да изчистим, за да можем да гледаме към по-позитивни дни в бъдеще. Напълно съм съгласен, че сблъсък между два болида на Ферари е нещо недопустимо“, завърши Льоклер.

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Снимки: Gettyimages