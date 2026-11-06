Ферари поиска революция в WEC и Льо Ман

Във Ферари смятат, че пълното отпадане на системата за Баланс на представянето (BoP) трябва да бъде крайната цел на ръководните органи в Световния шампионат по издръжливост (WEC) при финализирането на новия технически регламент за клас Хиперкар от 2030 година. Това е изключително смела заявка, като се има предвид, че ренесансът на WEC в голяма степен се дължи на BoP и изравнените възможности на прототипите на пистата.

Ръководителят на програмата за състезания за издръжливост на Черните кончета Антонело Колета изрази мнение, че преминаването към единна платформа на мястото на сегашното разделение между LMDh и LMH обезсмисля нуждата от изкуствен контрол в най-високата категория.

Kubica quickest in FP2 🔥 A 1:38.143 lap puts the #83 @AFCorse Ferrari at the front of the Hypercar field. #WEC #6HMonza #Ferrari https://t.co/DLL0cV6d23 — FIA World Endurance Championship (@FIAWEC) November 6, 2026

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В момента Международната автомобилна федерация (ФИА) и Автомобилният клуб на Запада (ACO) изравняват възможностите на болидите чрез сложен набор от показатели за мощност и тегло. Тази система служи не само за сближаване на категориите LMH и LMDh, но и за коригиране на разликите между автомобили, конструирани по едни и същи технически спецификации.

Според Колета премахването на тези корекции ще върне чистия меритократичен принцип в състезанията и ще сложи край на постоянните спорове около темата, особено след като през настоящия сезон организаторите спряха публичното оповестяване на данните за BoP.

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„Имаме отлична възможност за 2030 година. Започнахме с две отделни платформи и различни концепции. Сега сме заедно около масата, за да създадем единна платформа. При това положение можем да напишем кристално ясни правила, а крайната ни задача трябва да бъде пълното отпадане на BoP“, заяви Колета.

Той припомни, че системата първоначално е възникнала заради съвместяването на задвижване на четирите и на двете колела, както и заради съществуването на LMDh и LMH. Шефът на тима допълни, че премахването на тези корекции би било сбъдната мечта за италианската марка.

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Макар че изкуственото балансиране оказва сериозно влияние върху поведението на колите на пистата, Колета подчерта, че премахването му не е задължително условие за оставането на Ферари в шампионата след края на десетилетието. За компанията от Маранело най-важен остава приоритетът да запази свободата да конструира автомобил с автентична идентичност.

„За нас е задължително да имаме възможност сами да произвеждаме колата си. Ако можем да създадем болида на сто процента, ще се съобразим дали има пълно или частично изравняване. Дори минимална намеса на системата би била решение, но нашата идея е или пълно премахване, или пренебрежимо малка намеса“, обясни италианецът.

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Дебатите около задвижването на четирите колела

По време на тазгодишното издание на „24 часа на Льо Ман“ организаторите очертаха първоначалната рамка за 2030 година. Според новите насоки конструкторите ще имат избор дали сами да изграждат шасито и силовия тракт, или да използват външни доставчици. Същевременно задвижването на четирите колела, което играе ключова роля в сегашния клас LMH, ще бъде забранено, което предизвика недоволството на Тойота.

Колета посочи, че въпреки предпочитанията на Ферари към запазване на двойното задвижване с оглед на технологичния трансфер към серийните хибридни и електрически автомобили, марката приема посоката на развитие. По думите му интересът към тази технология е ограничен едва до трима производители в първенството, поради което запазването ѝ в бъдещия правилник би било изключително сложно.

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Снимки: Gettyimages