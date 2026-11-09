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Роберт Кубица напуска тима, с който спечели в Льо Ман

  • 9 ное 2026 | 14:18
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Роберт Кубица напуска тима, с който спечели в Льо Ман

Полската звезда Роберт Кубица обяви, че напуска италианския тим AF Corse, за който се състезава в Световния шампионат за издръжливост от 2024 година насам.

Бившият пилот във Формула 1 съобщи това с видео пост в социалните мрежи, след като той и съотборниците му, с които се състезава зад волана на Ферари 499Р с №83, завършиха на 6-о място в последното състезание за сезона в WEC на „Монца“.

„Последното състезание мина, сезонът приключи - написа Кубица, който възроди кариерата си след ужасяваща катастрофа на рали през 2011 година. - Обикновено не правя някакви сериозни изводи, сега няма да е по-различно. Но искам да знаете, че това беше последното ми състезание с цветовете на тима.“

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Кубица все още не е обявил какви са плановете му за сезон 2027. В WEC той постигна най-големия си успех с AF Corse през 2025, когато неговият екипаж спечели „24 часа на Льо Ман“.

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Снимки: Gettyimages

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