Ферари забрани на Леклер да коментира решенията на тима след сблъсъците с Хамилтън

Пилотът на Ферари Шарл Леклер призна, че му е забранено да разкрива вътрешните решения на тима относно зачестилите инциденти на пистата между него и съотборника му Люис Хамилтън.

Двамата състезатели записаха трети инцидент помежду си през този сезон по време на Гран При на Лас Вегас, където монегаскът завъртя британеца на седми завой. Заради маневрата Леклер получи десетсекундно наказание, което коства важни точки за Скудерията. Въпреки че пресече финалната линия шести, санкцията го смъкна до десетото място, докато Хамилтън се придвижи до седма позиция.

Shin Lim baffles Lewis and Charles with his mind reading powers 😅🪄 Watch the full video on our YouTube channel 📺 #F1 #LasVegasGP — Formula 1 (@F1) November 26, 2026

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Този сблъсък последва предишни инциденти на "Монца" и в първата обиколка на Гран При на Мексико Сити, когато двамата се движеха на първа и втора позиция. В Мексико битката им отне почти сигурна победа и вероятна двойна победа за италианския тим. Напрежението доведе до сериозни разговори между двамата пилоти и шефа на тима Фредерик Васьор в Сао Пауло, но събитията в Лас Вегас задълбочиха кризата.

Васьор определи удара като неприемлив и призна, че партньорството между двамата става трудно за контролиране, като дори загатна за съжаление относно събирането им в един отбор.

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По време на официалната пресконференция преди състезателния уикенд в Катар Леклер бе изключително сдържан в изказванията си.

„Фред ми каза по радиото, че иска първо да говори с мен, преди да застана пред медиите. Бях наясно с неговата позиция, а като пилот си длъжен да приемеш подобно отношение“, заяви Леклер пред журналистите.

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Запитан защо инцидентите продължават да се повтарят, състезателят от Монако подчерта необходимостта от намиране на изход от ситуацията.

„В крайна сметка и двамата сме изключително силни пилоти и всеки иска да завърши пред другия. За съжаление напоследък подобни случки зачестиха твърде много – независимо дали става дума за Лас Вегас, Монца или Мексико. Трябва като отбор да намерим решение, за да предотвратим повторението на такива ситуации.“

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Леклер отказа да навлезе в подробности за конкретните мерки, наложени от ръководството на тима.

„Няма да разкривам това. Нямам и право да го правя, така че не мога да навлизам в детайли.“

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Шарл отклони и въпросите дали ще има промяна в правилата за директна борба на пистата между него и Хамилтън за оставащите стартове в Катар и Абу Даби.

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Съперничеството между Леклер и Хамилтън

Относно интензивността на съперничеството с Хамилтън, Леклер отбеляза, че медийното и общественото внимание сега е много по-голямо в сравнение с периода, когато негови съотборници бяха Маркус Ериксон, Себастиан Фетел, Карлос Сайнц или Оливър Беарман.

„Определено усещам, че интересът и натискът са по-силни от всякога. За това вероятно има основателни причини, както и такива, които не са чак толкова съществени, но в крайна сметка това няма значение. Най-важното е да намерим решение за бъдещето и да избягваме подобни инциденти занапред.“

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Снимки: Gettyimages