Размествания по върховете във Форд Рейсинг

Форд Рейсинг обяви две ключови промени във висшия си мениджмънт в подготовка за това, което компанията определя като най-амбициозния състезателен график в своята 125-годишна история.

Паскал Цурлинден ще заеме позицията на глобален директор на Форд Рейсинг от 1 януари 2027 година. Той ще поеме цялостното ръководство на бизнеса, включващо международните надпревари, серийните автомобили, клиентските състезателни програми и клиентските изживявания. Цурлинден, който преди това е заемал ръководни постове в Ауди Спорт, Порше Моторспорт и последно в Мултиматик, ще се отчита директно пред главния оперативен директор на Форд Кумар Галхотра.

Significant steps taken to drive Ford Racing forward https://t.co/uYQEtxkP4E — RacingNews365.com (@Racingnews365c) November 20, 2026

Ръсел пред Гасли и Леклер във втората тренировка в Лас Вегас

Марк Ръшбрук преминава на позиция, изцяло фокусирана върху управлението на глобалните състезателни програми. Както Ръшбрук, така и генералният мениджър на Форд Рейсинг Уил Форд ще докладват на Цурлинден.

„Форд Рейсинг се развива с изключително темпо, а наученото на пистата подобрява автомобилите, които нашите клиенти шофират всеки ден - заяви Галхотра. - С разрастването на бизнеса се нуждаем от две основни неща: цялостно лидерство за Форд Рейсинг и специално ръководство за участията ни на най-високо спортно ниво. Паскал внася техническа дълбочина и международен опит за развитието на бизнеса. Марк положи здравите основи, върху които градим, и няма по-подходящ специалист от него, който да ръководи все по-взискателните ни състезателни проекти.“

V8 моторите се завръщат във Формула 1 за 2030 година

„В момент, когато Форд Рейсинг празнува 125 години, за мен е огромна чест да поведа организацията към новия ѝ етап и да надградя постигнатото от Марк Ръшбрук и екипа - заяви Цурлинден. - Форд изгражда динамичен и вълнуващ бизнес около моторните спортове – както на трасето, така и извън него. Възможностите пред нас са огромни, колективът е силен и отлично подготвен, и съм изключително горд да поема това предизвикателство.“

Ръшбрук ще насочи вниманието си към ключови проекти, сред които Ред Бул Форд Пауъртрейнс във Формула 1, планираното завръщане на заводския тим в Световния рали шампионат и новата програма в клас Хиперкар за Световния шампионат по издръжливост от 2027 година, чиято цел е крайната победа в легендарната надпревара в Льо Ман.

Люис Хамилтън призова Ферари за бърза реакция след хаотичния старт в Лас Вегас

„Гордея се с всичко, което екипът изгради, и очаквам с нетърпение бъдещите предизвикателства“, сподели Ръшбрук. „Нашето състезателно портфолио никога не е било по-силно и по-амбициозно. Тази нова роля ще ми даде възможност да се съсредоточа изцяло върху подкрепата за отборите и партньорите ни, за да печелим на най-високо ниво. С Паскал работим успешно от години и съм щастлив, че ще продължим това сътрудничество.“

Най-после: Има обяснение защо Пиастри изостана през сезон 2026

Програма на уикенда за Гран При на Лас Вегас във Формула 1

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google