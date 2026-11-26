Хамилтън за битката с Леклер: Имаме свобода да се състезаваме

Пилотът на Ферари Люис Хамилтън изрази увереност, че с неговия съотборник Шарл Леклер ще преодолеят напрежението след поредния им инцидент на пистата по време на Гран При на Лас Вегас. Британецът подчерта, че двамата продължават да имат пълната свобода да водят директни битки помежду си.

Сблъсъкът по улиците на Лас Вегас, за който беше наказан Леклер, лиши и двамата състезатели от солидно класиране. Това се случи само две седмици след скъпоструващия инцидент в битката за лидерството в Мексико, който вече бе предизвикал бурната реакция на шефа на отбора Фредерик Васьор.

Heading into the penultimate round of the season 🙌 The drivers arrive in Qatar! 🤩 #F1 #QatarGP https://t.co/mGTq60oyKd — Formula 1 (@F1) November 26, 2026

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Новото стълкновение доведе до още по-остри критики от страна на ръководителя на Скудерията. Васьор определи случилото се като неприемливо, липса на уважение към екипа и спонсорите и подчерта, че подобни действия са непрофесионални, въпреки ясните разговори, проведени още в Сао Пауло.

По време на медийните си изяви в Доха Леклер отбеляза, че търси съвместно решение с отбора, за да се гарантира максимално печелене на точки и да не се повтарят подобни сцени. Хамилтън също запази помирителен тон, заявявайки, че съвместното им съжителство като двама водещи пилоти остава напълно възможно.

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„Напълно убеден съм, че ще намерим решение. В края на краищата сме съотборници и винаги извличаме поуки от тези трудни моменти. Вярвам в проекта, който градим, а общата ни цел е една – да върнем Ферари на върха. Точно в най-тежките изпитания се учим най-много и се сближаваме чрез открити разговори“, сподели британецът.

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Седемкратният световен шампион разкри, че с Леклер са анализирали детайлно всеки завой и инцидент през кампанията, включително и спорния момент на "Монца". Според него не е възможно да се създадат строги правила за всяка динамична ситуация на трасето, а пилотите трябва да разчитат на своя инстинкт и винаги да поставят интереса на тима на преден план.

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В интервю за Sky Sports F1 Хамилтън обобщи, че независимо от критиките към Ферари, борбата между съотборниците остава позволена.

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„Все още имаме свобода да се състезаваме – нали точно за това сме тук. Проведохме разговор с Шарл и продължаваме напред. Нашата цел е да караме здраво, но чисто и коректно. Разбираме се отлично и се наслаждаваме на битките помежду си. Отстрани ситуацията винаги изглежда много по-напрегната, отколкото е в действителност вътре в отбора“, завърши Хамилтън.

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Снимки: Gettyimages