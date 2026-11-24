Кой се спаси от голямото рязане на разходи в Стелантис?

Вчера автомобилният гигант Стелантис потвърди, че закрива най-големите си моторспорт програми - в Световния шампионат за издръжливост (WEC) и Формула Е. Но мерките не се оказаха толкова драстични и всеобхватни, колкото се смяташе.

Програмата на Пежо в WEC и Льо Ман се закрива с незабавен ефект, а участието на Ситроен и Опел ще продължи още един сезон - 2026-2027. Първото решение беше повече от очаквано с оглед на слабите резултати на прототипа 9Х8, а второто дава шанс на Стелантис да си върне част от инвестициите, направени във Формула Е, като тимът на Опел е съвсем нов и ще дебютира в първата и последна кампания. Плановете бяха програмата на Опел във Формула Е да е за 4 сезона, но това явно няма да се случи.

❗️ Automotive giant Stellantis is cutting its main motorsport programmes - with Peugeot's WEC team stopped immediately and Citroen and Opel to exit Formula E at the end of its 2027 season ➡️ https://t.co/VRo3HfHyWv https://t.co/VRo3HfHyWv — The Race (@wearetherace) November 23, 2026

Само Додж ще се спаси от касапницата в Стелантис?

Добрата новина за рали феновете е, че Ланча и участието на легендарната марка в Световния рали шампионат (WRC) няма да бъде засегнато. Причината е, че макар и Стелантис да има разходи по тази програма, тя е със статут на клиентска, тъй като се изпълнява от френския тим PH Sport, а не е пряк ангажимент на Ланча.

Интересното е, че точно бъдещето на Ланча в моторните спортове се смяташе за най-заплашено, въпреки че марката се върна в ралитата за 2026. Освен финансовите причини и сериозните загуби на Стелантис, Ланча вече няма статут на самостоятелна марка в рамките на концерна, а получи ролята на подбранд на ФИАТ.

Във Франция: Гигантът Стелантис напуска моторните спортове

Говорител на Стелантис вече потвърди, че ограниченията не засягат Ланча, като се спасяват и другите клиентски рали програми - на Пежо и Опел в по-ниските рали категории. Все още обаче няма яснота как ще изглежда рали програмата на Ланча в WRC за 2027 година.

От финансовата секира се спасява и Додж - състезателната програма на марката включва завръщането й в НАСКАР през 2027 година и това също беше потвърдено от поделението на концерна в Северна Америка. Оттам изрично уточниха, че програмата на Додж е осигурена финансово и се развива на пълни обороти.

No hay dos sin tres, como se suele decir... #Peugeot #WEC #Stellantis https://t.co/mN2zsKrJ5F — David Durán (@TheDDuran) November 23, 2026

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Снимки: Imago