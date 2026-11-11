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Какви рекорди постигнаха новите шампиони на Тойота?

  • 11 ное 2026 | 18:32
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Какви рекорди постигнаха новите шампиони на Тойота?

Себастиен Буеми, Брендън Хартли и Рио Хиракава отдавна са доказали класата си в надпреварите с прототипи, но след финала на сезона в Световния шампионат за издръжливост (WEC) за 2026 година имената им окончателно бяха записани със златни букви в историята на моторните спортове.

Екипажът на японския производител завоюва титлата в клас Хиперкар след драматичното състезание „6 часа на Монца“. Триумфът увенча сезон, в който Тойота категорично победи конкуренцията както на пистата, така и откъм стратегически решения на питуола.

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Буеми, Хартли и Хиракава зад волана на болида с номер 8 TR010 Хибрид се възползваха максимално от отличната форма на тима и си осигуриха трофея с преднина от 18 точки, след като записаха три победи в общо осемте кръга от календара.

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За Буеми и Хартли това постижение бележи нов връх в техните богати кариери. Двамата вече са петкратни световни шампиони в категориите Хиперкар и LMP1, превръщайки се в най-успешните пилоти в историята на шампионата. Единственият състезател с близки показатели е именно съотборникът им Хиракава, който грабна своята трета титла в рамките на пет години - това е впечатляващ процент на успеваемост от 60%.

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Спечелването на пет отличия на световно ниво е изключителна рядкост. С този успех Буеми и Хартли влязоха в елитен клуб от пилоти с пет или повече титли в шампионати под егидата на Международната автомобилна федерация (ФИА):

Себастиен Льоб – 9 титли (2004–2012 в Световния рали шампионат)
Себастиен Ожие – 9 титли (2013–2018, 2020, 2021, 2025 в Световния рали шампионат)
Михаел Шумахер – 7 титли (1994–1995, 2000–2004 във Формула 1)
Люис Хамилтън – 7 титли (2008, 2014–2015, 2017–2020 във Формула 1)
Хуан Мануел Фанджо – 5 титли (1951, 1954–1957 във Формула 1)
Хосе Мария Лопес – 5 титли (2014–2016 в Световния шампионат за туристически автомобили, 2020–2021 в WEC)

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За Себастиан Буеми триумфът има още по-специално значение, тъй като той е състезателят с най-дълъг стаж в екипа. Швейцарецът е част от проекта на базирания в Кьолн тим от 2013 година, като премина през всички възходи и падения и същевременно държи рекорда за най-много индивидуални победи в шампионата – общо 29.

„Трудно е да опиша емоциите. Невероятно е да споделя този момент с Брендън и Рио. Загубата на „Льо Ман“ беше тежка, но титлата компенсира това разочарование. Успехът на „Фуджи“ ни върна в битката, а след това направихме невероятно състезание и в Барселона. Малко е тъжно, че в Монца нямахме нужното темпо за директна битка, след като доминирахме в Испания. Знаехме обаче, че целта ни е да победим кола номер 7. Имахме добра преднина, но при фази с пълни жълти флагове или виртуална кола за сигурност никога не знаеш какво ще се случи. Отборът напълно заслужи този успех. Беше огромно предизвикателство да подготвим тази кола и усещането да спечелим титлата пред всички е феноменално“, сподели Буеми.

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За Брендън Хартли това е трети шампионски трофей с Тойота, след като преди това грабна титлите през 2015 и 2017 година с Порше. След оттеглянето на германския производител от прототипите новозеландецът имаше кратък престой във Формула 1 с екипа на Торо Росо, преди да се завърне в състезанията за издръжливост с Тойота през 2019 година.

„Брендън е по-млад от мен – аз съм на 38, а той е на 37, така че на шега му казах, че е най-младият петкратен световен шампион в историята. Истинско удоволствие е да деля кокпита с него и с Рио, който само седмица по-рано направи фантастичен дебют във Формула 1 в Мексико“, допълни Буеми.

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Емоционалният Хартли призна, че все още преживява загубата в тазгодишното издание на „24 часа на Льо Ман“, като е поел вината върху себе си. На пистата „Сарт“ двата болида на Тойота водеха ожесточен спор в неделната утрин, след като изпревариха автомобила на Кадилак с номер 12 на Норман Нато, преди фаза на жълти флагове по цялото трасе да промени хода на надпреварата.

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„Преживяхме смесени чувства на „Льо Ман“, особено аз. Когато победата ти се изплъзне от ръцете, боли много. Радвахме се за успеха на екипа с кола номер 7, но аз приех поражението лично. По време на моята серия от обиколки ми отне твърде много време да задмина Кадилак-а, което позволи на другия ни автомобил да излезе начело при следващите спирания в бокса. Поех отговорността за това. Въпреки разочарованието съм изключително горд от начина, по който тримата се преборихме в заключителната част от сезона“, заяви Хартли.

Триумфът на Рио Хиракава идва само седмица след като японецът получи неочакван шанс да дебютира във Формула 1 по време на Гран При на Мексико, където успя да спечели точка за тима на Хаас.

След като направи прехода от японските шампионати Super GT и Супер Формула, Рио Хиракава демонстрира непрекъснат прогрес след дебюта си през 2022 година. С представянето си той доказа, че има качествата да засенчи дори значително по-опитните си съотборници.

Красноречиво свидетелство за таланта на Хиракава е фактът, че от Тойота все още не успяват да намерят друг японски пилот, който би могъл да поеме щафетата, когато Камуи Кобаяши реши да прекрати състезателните си изяви в автомобил номер 7.

„Изключително щастлив съм – не само заради кола номер 8, но и защото това е може би най-големият успех за Тойота Моторспорт“, коментира Хиракава. „Спечелихме Льо Ман и грабнахме титлите както при пилотите, така и при конструкторите, което е колосално постижение за нас.“

„Огромни благодарности към целия отбор, всички се справиха фантастично. Миналата година беше доста трудна за нас, но се завърнахме с нов пакет и спечелихме абсолютно всичко, така че можем само да се гордеем. В същото време амбицията ни е да бъдем още по-силни догодина.“

„Честно казано, нямам търпение за следващия сезон, но сега просто искам да благодаря на всеки един човек от екипа“, добави японският състезател.

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Снимки: Gettyimages

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