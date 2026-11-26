Българският пилот във Формула 2 Никола Цолов ще се премести да живее в или близо до Милтън Кийнс догодина, когато ще е резервен пилот на двата тима на Ред Бул във Формула 1. Сега Никола живее във Валенсия, за да е по-близо до базата на Кампос.
А в Милтън Кийнс той ще е максимално близо до базата на Ред Бул, където ще работи повече на симулатора. Никола коментира и с какво ще се занимава догодина като резервен пилот на Ред Бул и Рейсинг Булс.
Никола Цолов срещу Алекс Дън за титлата във Формула 2
„Ще участвам във всичко, което се случва на пистата по време на уикендите във Формула 1 в тима на Ред Бул - обясни Цолов, цитиран от ClubS1. - Ще участвам в брифингите с инженерите на Макс (Верстапен) и Исак (Хаджар), както и на анализите в Милтън Кийнс.
„Ще карам много в симулатора и реално на различни писти. От Пирели искат титулярите да изпитват новите им гуми, но вероятно ще мога да направя поне един такъв тест.“
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Цолов стартира този уикенд в предпоследния кръг за сезона от Формула 2 като реалният лидер в класирането, след като стана ясно, че водачът Рафаел Камара ще кара във Формула 1 до края на кампанията. Никола има 200 точки, следван от Алекс Дън със 189.
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Снимка: Nikola Tsolov RacingДобави Sportal.bg като предпочитан източник в Google