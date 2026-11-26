Адриен Фурмо продължава с Хюндай и догодина в WRC

Адриен Фурмо ще се състезава и догодина в Световния рали шампионат (WRC) с Хюндай, но с частен тим и частен автомобил. Французинът обаче ще остане пилот на Хюндай.

Според информация на Dirtfish, Фурмо е потвърдил решението си пред президента на Хюндай Моторспорт Сирил Абитебул вчера, след тестовете му с последната версия на i20 N Rally2.

Who's ready for Season 3? 🤩 Five new episodes of More Than Machine, starting 6 December! 🎬 And while you wait, we're streaming Seasons 1 & 2 non-stop on our YouTube channel now! 🍿 #WRC | #MoreThanMachine https://t.co/u1Fl30vpuW — FIA World Rally Championship (@OfficialWRC) November 25, 2026

Шкода също може да използва WRC кит за следващия сезон

След края на сезон 2026 в WRC се появиха слухове, че Фурмо може да се върне в М-Спорт за 2027 и да се бори за място в заводския тим на Форд за 2029. Но Фурмо не се е разбрал с М-Спорт и за трети пореден сезон остава пилот на Хюндай.

Крис Мийк прави тестове на асфалт с Хюндай

Предполага се, че програмата на Фурмо ще включва поне 10 ралита, а той ще кара за италианския тим BRC. Също така се очаква, че за рали „Хърватия“ през април Фурмо ще получи автомобил с WRC кит и ще може да се бори за победи в генералното класиране и световната титла.

Според неофициална информация от Хюндай, i20 ще получи WRC кит и той ще се предлага за частните отбори, които работят с корейската марка.

Рованпера очаква разместване на силите в WRC през 2027

Договорът на Фурмо ще е с Хюндай, но той ще кара за частен тим. По същата формула през 2006 година Себастиен Льоб имаше договор със Ситроен, но се състезава за белгийския тим Кронос Рейсинг.

Фурмо все още не е обявил официално плановете си за следващия сезон в WRC.

Ланча стартира в Rally1 категорията още от рали "Монте Карло"

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google

Следвай ни:

Снимки: Sportal.bg