Адриен Фурмо ще се състезава и догодина в Световния рали шампионат (WRC) с Хюндай, но с частен тим и частен автомобил. Французинът обаче ще остане пилот на Хюндай.
Според информация на Dirtfish, Фурмо е потвърдил решението си пред президента на Хюндай Моторспорт Сирил Абитебул вчера, след тестовете му с последната версия на i20 N Rally2.
Шкода също може да използва WRC кит за следващия сезон
След края на сезон 2026 в WRC се появиха слухове, че Фурмо може да се върне в М-Спорт за 2027 и да се бори за място в заводския тим на Форд за 2029. Но Фурмо не се е разбрал с М-Спорт и за трети пореден сезон остава пилот на Хюндай.
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Предполага се, че програмата на Фурмо ще включва поне 10 ралита, а той ще кара за италианския тим BRC. Също така се очаква, че за рали „Хърватия“ през април Фурмо ще получи автомобил с WRC кит и ще може да се бори за победи в генералното класиране и световната титла.
Според неофициална информация от Хюндай, i20 ще получи WRC кит и той ще се предлага за частните отбори, които работят с корейската марка.
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Договорът на Фурмо ще е с Хюндай, но той ще кара за частен тим. По същата формула през 2006 година Себастиен Льоб имаше договор със Ситроен, но се състезава за белгийския тим Кронос Рейсинг.
Фурмо все още не е обявил официално плановете си за следващия сезон в WRC.
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Снимки: Sportal.bg