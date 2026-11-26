ФИФА призна, че е станала жертва на кибератака

Световната футболна централа ФИФА официално потвърди, че е станала жертва на хакерска атака, след като киберпрестъпници обявиха, че са откраднали и публикували конфиденциални вътрешни файлове на организацията. От ръководния орган на световния футбол признаха за осъществен неоторизиран достъп до част от електронните им системи, но увериха, че компрометираният обем от данни е ограничен.

В официална позиция, разпространена до международните медии, от ФИФА категоризираха случилото се като „криминална кибератака“. В съобщението се посочва, че неправомерният пробив е засегнал лимитиран набор от лична и фирмена информация. От централата допълниха, че работят в тясно сътрудничество с компетентните разследващи органи за пълното изясняване на инцидента и измерване на реалния мащаб на пораженията.

FIFA has confirmed it has been the victim of a cyberattack after a group managed to gain access to its data by impersonating staff. Football's governing body has said the online attack resulted in a “limited set of personal and business information” being stolen. Read more from @Dan_Sheldon_ ⬇️ https://t.co/jLsFaNC2pH — The Athletic | Football (@TheAthleticFC) November 26, 2026

Футболната институция осъди най-остро нерегламентираното придобиване и разпространение на документация, акцентирайки върху защитата на личните данни. Към момента обаче няма конкретни подробности относно точния брой на засегнатите лица или специфичния характер на изтеклите документи.

Отговорност за деянието пое групата "Handsome Boy Hacking Club". От организацията твърдят, че са източили повече от 12 гигабайта данни от вътрешните дигитални масиви на ФИФА. Според техните заявления сред откраднатите материали фигурират юридически документи, финансови справки, административни досиета и копия на лични документи. Тези твърдения все още не са получили независимо потвърждение.

FIFA confirms it has been the victim of a criminal cyber attack 🚨 https://t.co/Z5vJwPu5TO — Sky Sports (@SkySports) November 26, 2026

Механизмът на самия пробив също остава в процес на уточняване. Предварителните анализи насочват към вероятното използване на методи за социално инженерство с цел извличане на пароли и данни за достъп – подход, който става все по-често срещан при кибератаки срещу мащабни институции и спортни федерации.

Пробивът идва в изключително деликатен период за ФИФА, когато организацията управлява огромни информационни потоци, свързани с национални федерации, служители, търговски партньори и подготовката на редица международни турнири. Основната грижа на разследването остава да установи пълния обхват на изтичането и дали са застрашени чувствителни данни на трети страни. Наскоро от кибератака се оплака и испанската Ла Лига.

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