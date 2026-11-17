Националният отбор на България се срина до 93-о място в ранглистата на ФИФА

След загубите от Исландия с 0:5 в Пловдив и от Естония с 1:2 в Талин от Лигата на нациите националният тим на България падна до 93-о място в световната ранглиста на ФИФА, показа справка на сайта на футболната централа.

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"Лъвовете" са загубили близо 9 точки от актива си и в момента имат 1247.37 точки, като през последните дни са изпреварени от тимовете на Тайланд и Замбия, а пред нас вече е и Палестина.



Ако се задълбочи негативната тенденция на следващите европейски квалификации, има риск българският тим да изпадне извън Топ 100, като в момента на много малка разлика зад нас в първата стотица са отборите на Беларус, Китай, Бахрейн, Гватемала, Виетнам, Таджикистан и Мозамбик, който е на 100-а позиция.



Интересно е, че все още зад нас в ранглистата на ФИФА са отборите на Люксембург (103) и Естония (116), които бяха в нашата група на Лигата на нациите. Победителят в потока Исландия е на 71-во място.

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