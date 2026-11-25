Английските клубове могат да откажат участие на Световното клубно първенство на ФИФА

Клубовете от английската Висша лига може да бъдат възпрепятствани да участват в състезания на ФИФА, ако промените в тях нанесат вреда на вътрешния футбол, заяви председателят на Независимия футболен регулатор (IFR) в страната - Дейвид Коган. През лятото на 2025 година ФИФА проведе първото Световно клубно първенство с участието на 32 отбора - събитие, съпроводено от правни действия от страна на националните първенства (включително Висшата лига) и синдикатите на играчите, които изразиха опасения относно въздействието върху техните собствени турнири и благосъстоянието на футболистите.

Вече се появяват спекулации, че за следващото издание през 2029-а броят на участниците може да нарасне до 48, а има и предположения, че с времето турнирът може да започне да се провежда на всеки две години, вместо на всеки четири. Коган коментира, че неговата организация следи внимателно външните турнири, които оказват влияние върху английската футболна структура.

„Можем дълго да обсъждаме дали настоящите формати в рамките на УЕФА, като например Шампионската лига, всъщност не са доближили футбола до създаването на европейска Суперлига под друго име, с тази разлика, че УЕФА е част от нея, а не стои извън нея“, каза той. „Налице са ясни индикации от страна на други субекти като ФИФА, което е най-очевидният пример за създаване на глобални клубни турнири, които се провеждат извън рамките на обичайния сезон в Англия и се организират на всеки четири години. Тези състезания може да претърпят промени. Ако това се случи, ще трябва много внимателно да анализираме какво въздействие оказват те върху английския футбол и неговата устойчивост. Имаме ли правомощията да предприемем действия? Да, имаме“, заяви още Дейвид Коган. На въпрос дали тези правомощия включват възможността да се попречи на клубовете да участват в такива състезания, Коган отговори утвърдително.

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