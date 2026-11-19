ФИФА потвърди за три официални кандидатури за президент на централата

Световната футболна централа ФИФА потвърди, че е получила три кандидатури за президентските избори догодина, в които настоящият президент Джани Инфантино ще се бори за четвърти мандат.

Другите кандидати са президентът на Френската футболна федерация Филип Диало, който е подкрепен от европейската футболна централа УЕФА, и почетният председател на Японската футболна асоциация Козо Ташима.

FIFA receives three candidatures for next year’s presidential election 🗞️🔗➡️ https://t.co/ErxGvrEGAy https://t.co/fCU4fOj8dO — FIFA Media (@fifamedia) November 19, 2026

„Кандидатурите са изпратени до избирателната комисия за разглеждане и вземане на решение относно допускането на кандидатите. Съгласно устава на ФИФА и изборния график, асоциациите членки ще бъдат уведомени за имената на предложените и допуснатите кандидати не по-късно от 18 февруари 2027 г.“, се посочва в изявлението на ФИФА.

Ташима се смята за аутсайдер в президентската надпревара. Очаква се Диало да има по-добри шансове, но Инфантино остава фаворит за спечелване на вота на 18 март 2027 г.

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Позицията на сегашния президент е поставена под въпрос след поредица от скандали, включително неуспешен опит за продажба на част от правата върху Световното първенство на инвестиционна група, свързана със семейството на американския президент Доналд Тръмп.

Близките му отношения с Тръмп, както и отмяната на наказанието на американския нападател Фоларин Балогун по време на тазгодишното Световно първенство, предизвикаха недоволство в европейския футбол – въпреки факта, че Инфантино е швейцарец и бивш служител на УЕФА.

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Настоящият ръководител на ФИФА обаче наскоро си осигури подкрепа от Африка, Азия и Южна Америка, което би му осигурило мнозинство за спечелването на нов мандат.

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