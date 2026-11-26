Ферари гарантира на Леклер, че е пилот №1?

Договорът на Шарл Леклер с Ферари му гарантира, че той е пилот на №1 на Скудерията и тук може да се търси повишаването на напрежението между него и Люис Хамилтън. Автор на това твърдение е британската журналистка Ребека Кланси от Sky Sports, която направи това твърдение в подкаста Chequered Flag.

След инцидента между Леклер и Хамилтън в Мексико, двамата имаха среща с шефа на тима Фредерик Васьор в Бразилия, след която уж всичко в отношенията между двамата на пистата беше изчистено, но в Лас Вегас Шарл удари Хамилтън и това му донесе 10 секунди наказание, както и гнева на Васьор.

🚨 ATENCIÓN | Charles Leclerc tendría por CONTRATO el estatus de PRIMER PILOTO en Ferrari, según la periodista británica Rebecca Clancy 🤨 "A Lewis nunca le ha importado ser el piloto número uno y nunca ha tenido ese estatus en ningún equipo" ✍️ "Hay pilotos como Charles que quieren ese estatus de número uno y lo tienen estipulado en sus contratos" 📰 BBC Chequered Flag — Nachez (@Nachez98) November 24, 2026

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След състезанието Леклер пое вината за инцидента и се извини на тима, а Васьор обясни, че двамата му пилоти трябва да се уважават на пистата. Хамилтън се дистанцира от поредната разправия, като обясни, че решаването на това противопоставяне вече зависи от Ферари.

Също така, Хамилтън направи изричното уточнение, че никога не е искал да има статут на първи пилот в Скудерията, като това важи и за предишните му отбори, включително и Мерцедес, където той постигна най-големите си успехи във Формула 1. Според източниците на Кланси, Хамилтън нито веднъж досега не е подписвал договор, в който статутът му на пилот №1 да е изрично посочен.

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Предполага се, че става въпрос за клауза, появила се в предишния договор на Шарл с Ферари, подписан през 2020 - последният сезон, в който Леклер и Себастиан Фетел бяха съотборници в Скудерията и пилотът от Монако се представи по-добре от 4-кратния световен шампион, който си тръгна в края на кампанията.

Смята се, че в основата на залагането на тази клауза е мениджърът на Леклер Никола Тод, като синът на бившия президент на ФИА Жан Тод, изрично е държал статутът на клиентът му да бъде фиксиран в договора, без значение кой е неговият съотборник. Между 2021 и 2024 Леклер кара заедно с Карлос Сайнц във Ферари.

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Хамилтън дойде в началото на 2025 в Маранело и докато първият му сезон беше по-слаб от този на Шарл, през 2026 7-кратният световен шампион се представя по-силно от Леклер, като успя преди него да спечели състезание този сезон и се адаптира по-успешно към SF-26, създаден по новите технически правила.

Въпросната клауза от 2020 година е била пренесена и в новия договор на Шарл, който беше обявен в началото на юни тази година и се предполага, че до края на сезон 2031 във Формула 1. Смята се, че договорът на Хамилтън със Скудерията е до края на 2027, като има опция за удължаването му за още една година.

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Снимки: Gettyimages