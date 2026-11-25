Люис Хамилтън: Дефицитът ни на максимална скорост беше "брутален" в Лас Вегас

Люис Хамилтън сподели, че изоставането на Ферари по отношение на максималната скорост се е оказало дори по-тежко и „брутално“ от очакваното по дългите прави на трасето в Лас Вегас.

Хамилтън и съотборникът му Шарл Леклер отпаднаха още във втората фаза на квалификацията и завършиха състезанието съответно на седма и десета позиция. Техният потенциал за по-предно класиране бе помрачен от десетсекундни наказания за всеки от двамата, включително санкция за Леклер заради удар със самия Хамилтън.

And now the Ferrari's had made contact! #F1 #LasVegasGP | LAP 38/50 https://t.co/CxOcsbRXdS — Formula 1 (@F1) November 22, 2026

Реалното състезателно темпо на Скудерията бе значително по-силно от представянето им в квалификацията, като болидите се движеха в рамките на пет секунди от лидера през по-голямата част от дистанцията. Въпреки това седемкратният световен шампион подчерта, че липсата на скорост на правите е изиграла решаваща роля в динамичната надпревара.

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„Знаехме, че имаме дефицит на правите, но не очаквахме да бъде толкова брутално на тази писта с подобни дълги прави отсечки“, заяви британецът.



„Беше изключително важно винаги да си плътно зад предната кола и да търсиш въздушна струя, когато искаш да напреднеш. В противен случай просто се превръщаш в лесна мишена за всички останали.



„Мощността на Мерцедес и Ред Бул на права линия е наистина впечатляваща. Двигателят ми работеше на абсолютния си лимит и просто нямаше какво повече да даде, въпреки че натисках бутона с всички сили в опит да правя изпреварвания.



„Борих се с всички сили и дадох максимума от себе си, за да спечеля тези точки днес. Постоянно бяхме изправени пред трудности, но не сведох глава.



„Десет секунди беше напълно безумно и прекалено сурово наказание. Опитвах се да избегна сблъсък с Макларън. Можеха просто да ми наредят да върна позицията. Санкция от десет секунди в бокса е прекалена. Въпреки всичко успях да се върна в битката и дори виждах Макс пред себе си“, допълни седемкратният шампион.

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Максималната скорост на Хамилтън по време на състезанието бе 316.7 км/ч – с 13.4 км/ч по-ниска от тази на Леклер (330.1 км/ч). За сравнение най-добрите стойности при Мерцедес и Ред Бул бяха съответно 320.6 км/ч и 314.3 км/ч.

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Снимки: Gettyimages