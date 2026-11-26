Хаас най-накрая потвърди Оливър Беарман за сезон 2027

След седмици на забавяне отборът на Хаас най-накрая потвърди, че Оливър Беарман ще продължи да бъде част от тима и през сезон 2027 във Формула 1.

За британеца това ще е трета поредна кампания в състава, като догодина той ще се превърне в категоричния лидер на екипа. Негов съотборник ще бъде новобранецът Рафаел Камара, който вече направи своя дебют, заменяйки уволнения Естебан Окон. Така пилотският състав на Хаас ще бъде оформен изцяло от възпитаници на академията за млади пилот на Ферари, което допълнително заздравява връзка между двата отбора, които и без това са в много близки отношения.

Signing on for another season ✍️🐻 We’re excited to confirm that Ollie Bearman will continue with the team for the 2027 season. #HaasF1 #F1 | @OllieBearman https://t.co/oBrGiCrJBs — TGR Haas F1 Team (@HaasF1Team) November 26, 2026

„Решението да продължим сътрудничеството си с Оли и през 2027 година беше напълно естествено за нас. Видяхме неговото развитие, отдадеността му и качествата, които той носи на отбора както на пистата, така и извън нея.



„Той притежава изключителна работна етика и силно желание да се развива не само като пилот, но и да допринася за развитието на отбора. Според мен няма по-подходящ човек от него, който да поведе този отбор напред. Хаас разполага с една от най-вълнуващите пилотски двойки на стартовата решетка и очаквам с нетърпение да видя как Оли ще продължи да разгръща потенциала си в този невероятен отбор“, заяви ръководителят на Хаас Аяо Комацу.

The call has been made ☎️ Ollie’s extended for 2027 ❤️✍️ #HaasF1 #F1 | @OllieBearman https://t.co/bs556BAwmQ — TGR Haas F1 Team (@HaasF1Team) November 26, 2026

„Не е тайна, че съм изключително щастлив, че ще продължа да се състезавам за Хаас и през 2027 година. Този отбор изигра ключова роля в моето развитие и винаги съм усещал огромното доверие и подкрепа от всички тук. Имаме големи амбиции да продължим да се развиваме и се вълнувам от възможността да бъда начело на този процес, да надграждаме постигнатото досега и заедно да се стремим към още по-големи успехи. Все още имаме недовършена работа“, коментира на свой ред Беарман.

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Снимки: Gettyimages