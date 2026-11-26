Арвид Линдблад след разочарованието в Лас Вегас: Беше най-странното усещане, което съм изпитвал

Младият пилот на Racing Bulls Арвид Линдблад преживя огромно разочарование по време на състезанието за Гран При на Лас Вегас във Формула 1. 19-годишният британски дебютант се движеше на шеста позиция и се бореше за ценни точки, но отпадна на 20-ата обиколка, след като загуби контрол върху болида си зад колата за сигурност.

Инцидентът настъпи при опита му да подгрее студените си гуми. При последвалото завъртане Линдблад не успя да продължи и трябваше да се откаже от надпреварата. След състезанието Линдблад ясно разграничи личните си усещания от отговорността си за грешката, като не потърси оправдания с технически фактори.

Here's a look at what happened to Arvid 👀 #F1 #LasVegasGP https://t.co/srClXAAyLy — Formula 1 (@F1) November 22, 2026

"Честно казано, нямам представа какво точно се случи. Имах много лошо превключване на предавките, но в крайна сметка грешката си е моя и няма смисъл да се оправдавам. Беше най-странното усещане, което съм изпитвал в болида", заяви Линдблад.



"Не правих нищо необичайно, подавах газ много бавно и в следващия момент бях с лице към стената. В крайна сметка причината е в мен и приемам това. Но не мога да кажа, че разбирам защо се случи, защото това беше най-странното нещо, което ми се е случвало.



"Изключително разочароващо е да завършим състезанието по този начин. До този момент имахме невероятна битка с водещите отбори, което е нещо, което не бях изпитвал досега във Формула 1. Това беше огромна изпусната възможност", допълни 19-годишният състезател.

Arvid with the moves! 🕺 Lindblad puts on a show in Vegas 🤩 #F1 #LasVegasGP @visacashapprb https://t.co/yMqdhnm5DV — Formula 1 (@F1) November 22, 2026

Въпреки отпадането си в Невада, Линдблад прави впечатляващ дебютен сезон във Формула 1 с екипа на Рейсинг Булс. Британецът заема 11-о място в класирането при пилотите с актив от 38 точки, като в Лас Вегас записа и най-доброто си класиране в квалификация, започвайки от пета позиция на стартовата решетка.

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Снимки: Gettyimages