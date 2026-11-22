Леклер: Трябва да решим проблема с „неприемливите сблъсъци“ с Хамилтън

Шарл Леклер приключи състезанието в Лас Вегас с десетсекундно наказание заради инцидент със съотборника си във Ферари Люис Хамилтън, както и със сериозно мъмрене от страна на шефа на тима Фредерик Васьор.

И двата болида на Скудерията стартираха извън челната десетка, след като не успяха да се възползват от въздушна струя в квалификацията. В първата фаза на надпреварата обаче пилотите започнаха да си пробиват път напред в битки с честа смяна на позициите. Напрежението между двамата състезатели на италианския отбор се усети още в началото, когато водеха битка с Оскар Пиастри от Макларън в дъното на топ 10. Тогава Леклер предупреди по радиото: „Хамилтън трябва да внимава с притискането“.

Ferrari 💥 Ferrari #F1 #LasVegasGP https://t.co/5wCZ5L06bC — Formula 1 (@F1) November 22, 2026

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Малко след това Хамилтън получи санкция от 10 секунди заради напускане на очертанията на пистата и печелене на предимство в дуел с другия пилот на Макларън – Ландо Норис, в 10-ата обиколка. Появата на кола за сигурност заради спрелия болид на Кадилак, пилотиран от Серхио Перес, намали щетите от наказанието. Въпреки това британецът изрази недоволство по радиото както от решението на стюардите, така и от тактическия ход на Ферари да забави спирането му в бокса с една обиколка. Тъй като Хамилтън се движеше пред Леклер при излизането на колата за сигурност, монегаскът щеше да бъде принуден да чака зад него при едновременен питстоп, докато съотборникът му изтърпява наказанието си.

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Натрупаното напрежение ескалира в 38-ата обиколка в зоната между завой 7 и завой 9. Хамилтън се беше придвижил напред след рестарта, след като бе паднал до 14-а позиция заради престоя си в бокса. В 34-тата обиколка британецът изпревари Леклер за седмото място, докато съотборникът му се опитваше да мине покрай движещия се на шеста позиция Пиер Гасли с Алпин.

Четири обиколки по-късно, след като и двамата се справиха с Гасли, Леклер атакува агресивно от вътрешната страна на седми завой. Монегаскът премина през вътрешния бордюр, закачи задната дясна гума на Хамилтън и го завъртя. Инцидентът доведе до разследване и 10-секундно наказание за Леклер. Въпреки че кадрите от болида показаха, че Хамилтън не е оставил пълна широчина на автомобил от вътрешната страна, според правилата на ФИА атакуващият болид трябва да бъде под пълен контрол, за да има право на състезателно пространство.

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Леклер пресече финалната линия на шеста позиция, но след добавянето на наказанието беше класиран десети. Още преди задължителните медийни изяви пилотът получи нареждане да се яви незабавно при ръководителя на тима Фредерик Васьор.

След проведения разговор видимо разочарованият Леклер коментира случилото се пред журналистите:

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„Беше забавно, докато в един момент напълно престана да бъде такова. Но честно казано, би било крайно неуважително да кажа, че е било забавно, защото крайният резултат е... наистина се чувствам много зле заради отбора. В крайна сметка наказанието вероятно беше заслужено.“

Това не е първият сблъсък между двамата съотборници през сезона. Напрежението се покачи сериозно още в Мексико, където битката им за лидерството в първата обиколка коства потенциална двойна победа за отбора и позволи на Макс Верстапен да ги изпревари и да спечели надпреварата. Въпреки че преди старта във Вегас двамата пилоти заявиха, че са провели сериозен разговор по темата, събитията на пистата показаха, че проблемите остават.

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„Просто трябва да оправим това, което не работи. Ситуацията е деликатна и е трудно да се говори за тези неща публично. Това е неприемливо – това е всичко, което мога да кажа. Струва ми се, че винаги се стига до сложни моменти, когато се окажем близо един до друг на пистата. Не мисля, че тази атака беше на самия лимит, вярвах, че има място да се получи без излишен риск. Вероятно подцених видимостта на Люис в тази ситуация, а с бордюра от вътрешната страна стана много трудно. Не искам да споря за наказанието – в крайна сметка аз съм този, който получи десет секунди“, завърши Леклер.

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Снимки: Gettyimages