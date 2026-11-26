Прогноза: Новите мотори в MotoGP няма да са подходящи за Марк Маркес

Пол Еспаргаро сподели своето мнение, че новите 850-кубикови мотоциклети, които ще бъдат въведени в MotoGP през 2027 година, няма да са напълно подходящи за стила на каране на Марк Маркес.

По думите на настоящия тестов пилот на КТМ, който вече има натрупан солиден километраж с 85-кубикова машина, те са доста по-лесни за каране и това ще замаскира част от силните страни в карането на Маркес. От друга страна, предвид физическото състояние на Маркес след множеството контузии през последните години, тези по-лесни за управление машини могат да са от полза за световния шампион.

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„От техническа гледна точка, предвид стила му на каране, не мисля, че новите мотоциклети ще му паснат особено добре“, заяви Еспаргаро пред AS.com.



„Защо? Защото настоящите мотоциклети в MotoGP са толкова екстремни, че поставят изключително високи физически изисквания пред пилотите. Двигателите разполагат с невероятна мощност, а гумите са много трудни за управление. Има определени моменти в състезанията и квалификациите, в които трябва да постигнеш максимално добро време за обиколка. Тогава има много ситуации, в които трябва да разчиташ на опита си, но и на известна доза смелост, за да знаеш как да балансираш на тънката граница на възможностите. Марк се справя изключително добре с това. Той е способен да намери лимита и да управлява риска по начин, по който никой друг пилот не може.



„Догодина, с въвеждането на 850-кубиковите мотори, това ще се промени драстично. Мотоциклетите са значително по-бавни или поне такова е нашето усещане. Гумите са по-меки и ти позволяват да караш по-спокойно и плавно, без толкова много затруднения. Като цяло категорията става по-опростена и по-лесна за пилотите.



„Мисля, че това ще допринесе за изравняването на силите между всички състезатели и в това отношение Марк може би няма да разполага с толкова голямо предимство. От друга страна, предвид физическите проблеми, които има напоследък, той ще извлече полза от промяната, защото новите мотоциклети ще бъдат много по-малко натоварващи във физическо отношение.



„Така че не знам, ще трябва да видим. Аз съм един от хората, които с огромно нетърпение очакват да видят как ще се представи той. Но няма да му бъде лесно с новите мотоциклети, поне не в началото“, завърши Еспаргаро.

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Неофициалното начало на новата ера в MotoGP ще бъде дадено идния вторник (1 декември), когато ще се проведе официалният еднодневен тест на „Рикардо Тормо“. В него всички титулярни пилоти ще имат възможност да изпробват новите си машини, а състезателите, които ще сменят отбори, ще карат за новите си тимове.

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Снимки: Gettyimages