В Мерцедес очакват "жестока" битка в челото в Катар

Ръководителят на отбора на Мерцедес Тото Волф заяви, че очаква „жестока“ битка в челото по време на предстоящата този уикенд Гран При на Катар, която отново ще включва ограничение за използването на гумите.

MASSIVE KEBAB 😂 We know what Kimi will be hunting for in the Paddock again this year 🥙 https://t.co/8MDMieAVvE — Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team (@MercedesAMGF1) November 25, 2026

Австриецът започна своя коментар, говорейки за състезанието в Лас Вегас миналата седмица, което беше доста разочароващи за Сребърните стрели. Световният шампион Андреа Кими Антонели и Джордж Ръсел бяха в битката за победата през по-голямата част от дистанцията, но в крайна сметка завършиха едва четвърти и девети в Града на греха.

A jacket fit for a champion 😮‍💨🏆 An exclusive Jeff Hamilton x adidasy3 creation built solely for Kimi. https://t.co/3YcofvSfER — Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team (@MercedesAMGF1) November 25, 2026

„Най-добрият начин да оставиш разочароващ резултат зад гърба си е отново да се състезаваш. Надпреварата в Лас Вегас не завърши по начина, по който искахме, но през цялата вечер бяхме в битката за челните позиции и това трябва да ни вдъхва увереност. Имаше много битки и драматични моменти през цялото състезание. Това беше страхотно зрелище за феновете и поредното напомняне за спектакъла, който Формула 1 може да предложи“, заяви Волф.



„Катар ще бъде съвсем различно предизвикателство. Пистата „Лусайл“ е безпощадна – високоскоростните завои, агресивните бордюри и високите температури подлагат както автомобилите, така и пилотите на сериозно натоварване. Като добавим и ограничението за максималния брой обиколки с един комплект гуми, ще има много фактори, които трябва да управляваме.



„Битката в челото е изключително жестока и никой не може да си позволи да не извлече максимума от възможностите си. Знаем, че разполагаме с необходимата скорост, за да бъдем част от тази битка. Сега трябва да изпълним всичко по възможно най-добрия начин през целия уикенд и да се погрижим да си тръгнем от Катар с по-добър резултат от този в Лас Вегас“, добави Волф.

Програма на уикенда за Гран При на Катар във Формула 1

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Снимки: Gettyimages