Вече са ясни всички пилоти, които ще карат във Формула 1 през 2027 година

След като отборът на Хаас потвърди, че Оливър Беарман ще се състезава за тима и през сезон 2027 във Формула 1, вече са известни всички пилоти, които ще застанат на стартовата решетка догодина.

Първоначално трябваше да има само една промяна, тъй като Рафаел Камара трябваше да замени Естебан Окон в състава на Хаас през зимата. Това обаче вече се случи, след като Окон беше уволнен от Хаас, а Камара дебютира в домашната си Гран При на Сао Пауло и ще кара до края на сезона.

Хаас най-накрая потвърди Оливър Беарман за сезон 2027

Така през зимата практически няма да има нито една промяна в състава на стартовата решетка спрямо този, който ще завърши настоящата кампания. За съжаление Никола Цолов също се размина с шанса да бъде титуляр през сезон 2027, като Българския лъв ще заеме позицията на резервен състезател в лагера на Ред Бул.

Никола Цолов срещу Алекс Дън за титлата във Формула 2

Всички титулярни пилоти във Формула 1 за сезон 2027:

Алпин – Пиер Гасли и Франко Колапинто

Астън Мартин – Фернандо Алонсо и Ланс Строл

Ауди – Габриел Бортолето и Нико Хюлкенберг

Кадилак – Валтери Ботас и Серхио Перес

Макларън – Ландо Норис и Оскар Пиастри

Мерцедес – Андреа Кими Антонели и Джордж Ръсел

Ред Бул – Макс Верстапен и Исак Хаджар

Рейсинг Булс – Лиам Лоусън и Арвид Линдблад

Уилямс – Карлос Сайнц и Алекс Албон

Ферари – Люис Хамилтън и Шарл Леклер

Хаас – Оливър Беарман и Рафаел Камара

Програма на уикенда за Гран При на Катар във Формула 1

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Снимки: Gettyimages