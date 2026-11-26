Макс Верстапен засенчи Ферари, Мерцедес и Макларън в последните шест старта

Сезон 2026 не започна никак добре за Макс Верстапен и отбора на Ред Бул, след като Биковете бяха далеч от челото заради прекалено тежкия си болид в началните месеци.

Постепенно обаче те заличиха този си пасив и след въвеждането на последния по-значителен пакет с подобрения в Азербайджан RB22 се превърна в реален претендент за челните позиции. Именно това позволи на Верстапен да спечели четири от последните шест състезания, след като той триумфира в Малайзия, Сингапур, Мексико и Лас Вегас.

The first of three… complete ✅ Qatar and Abu Dhabi await 🔜 #F1 || #LasVegasGP 🇺🇸 https://t.co/r2lHKu3dDp — Oracle Red Bull Racing (@redbullracing) November 24, 2026

По този начин нидерландецът се изкачи с четири позиции напред в генералното класиране и може да си гарантира вицешампионската корона за втора поредна година още в Катар тази неделя. В момент четирикратният световен първенец води с 37 точки пред Люис Хамилтън, а в битката са още Джордж Ръсел и Ландо Норис, които изостават с по 40 пункта от Верстапен при оставащи 50 до края на кампанията.

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В хода на последните шест състезания, в които освен четирите си победи Верстапен записа и още две втори места, както и успех в спринта в Сингапур, той завоюва общо 141 точки. Това е повече отколкото отборите на Ферари, Мерцедес и Макларън успяха да регистрират в същия този период.

We’ve been reading your posts… 🤭 Here are the Maxifigure photos you asked for 😉 #F1 || #RedBullRacing https://t.co/37n3xx6d0P — Oracle Red Bull Racing (@redbullracing) November 26, 2026

Донякъде изненадващо най-резултатен от тези три тима е този на Ферари, който е със 139 точки, въпреки че последната му победа е от началото на юли. В същото време Мерцедес и Макларън, които единствени успяха да откраднат победи от Верстапен в последните седмици, са записали съотвено 128 и 125 точки.

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Тази форма на Верстапен и Ред Бул със сигурност трябва да притесни всички останали в падока, като се име предвид, че догодина колите няма да бъдат много по-различни от настоящите. Със сигурност, ако Верстапен и Ред Бул успеят да пренесат тези си резултати и това постоянство и през сезон 2027, те ще бъдат основните претенденти за двете световни титли във Формула 1.

Програма на уикенда за Гран При на Катар във Формула 1

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Снимки: Gettyimages