  3. Калоян Божков класира младежите на Динамо (Загреб) на полуфинал в Англия

Калоян Божков класира младежите на Динамо (Загреб) на полуфинал в Англия

  • 16 апр 2026 | 04:49
  • 458
  • 0
Калоян Божков класира младежите на Динамо (Загреб) на полуфинал в Англия

Българският топ-талант Калоян Божков донесе победата на младежкия отбор на Динамо (Загреб) с 4:3 след продължения над Валенсия и класира хърватите на полуфинал на Международната купа на Висшата лига на Англия.

Тимът на Динамо изоставаше с 1:3 преди заключителния етап на срещата, а в 84-ата минута намали на 2:3. Веднага след това на терена се появи Божков, заменяйки струващото 1 милион евро крило Кардозо Варела. В добавеното време хърватските таланти стигнаха до равенството 3:3 след изпълнение на ъглов удар и точен изстрел с глава на Марко Зебич.

Дойдоха продълженията, а влизането на родения през 2008 г. Божков се усети веднага. Атаките на Динамо станаха по-опасни и положенията пред вратата на Валенсия зачестиха. Пловдивчанинът даде два отлични паса, преодолявайки преди това на скорост съперници. Обратно на хода на мача обаче, първи можеха да решат мача испанците, но в 103-ата минута нападателят им им Ярослав Бойко пропусна дузпа. Но четири минути преди края на продълженията, в 116-ата минута Божков фиксира крайния резултат. След изпълнение на фаул от ляво близо до страничната линия от словенеца Свен Сунта, вратарят на Валенсия Пере Гарсия отби топката. Тя обаче попадна на крака на Божков, който я прати в мрежата и така класира тима си в топ 4.

За роденият в Пловдив капитан на юношеския национален отбор до 19 години на България това е второ попадение в турнира, след като се разписа и при успеха с 3:0 над Нюкасъл през есента.

Турнирът е за младежки отбори до 21 години и не е под шапката на УЕФА, а се организира и финансира от Висшата лига на Англия. Участват 32 отбора – 16 от Англия и 16 от континентална Европа, като Премиършип подсигурява и терените. Поради тази причина и днешната среща се игра на „РББ Стейдиъм“ в Олдършот. Задължителното условие е всеки участващ клуб е да има силно развита школа, която да отговаря на ниво Категория 1 на УЕФА.

Другите три полуфиналиста са испанските Реал Мадрид, Реал Сосиедад, Борусия (Дортмунд).

